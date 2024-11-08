Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine değinerek, "Var olmaya devam eden zorlukların farkındayız. Çözümleri kolayca bulamadığımızda bile halklarımız ve gelecek nesiller karşısındaki tarihi sorumluluk bilinciyle müzakere ediyoruz.

08.11.2024 16:52
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine değinerek, "Var olmaya devam eden zorlukların farkındayız. Çözümleri kolayca bulamadığımızda bile halklarımız ve gelecek nesiller karşısındaki tarihi sorumluluk bilinciyle müzakere ediyoruz. Çok sayıda krizin var olduğu böylesi bir dönemde, barışa, uluslararası hukukun korunmasına, istikrara ve halkların refahına katkıda bulunma sorumluluk bilincini taşıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Atina ziyareti kapsamında Yerapetritis ve Fidan bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Yerapetritis, ikili ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Yerapetritis, ikili ilişkilerin, siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler temelinde sürdürüldüğünü ve yüksek düzeyli temasların da devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı görevini devraldığından beri 16 ay geçtiğini belirten Yerapetritis, bu süreçte ikili ilişkilerde somut ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 6 kez görüştüğünü belirterek, "Siyasal diyalog ve pozitif gündem toplantısının bir sonraki turunun 2-3 Aralık'ta Atina'da düzenlenmesine karar verdik." dedi.

"Amacımız iki halkı yakınlaştırmak"

İki ülke arasındaki sorunların sihirli bir yöntemle bir anda çözüldüğünü iddia etmediğini kaydeden Yerapetritis, "Gerçekten geçen yıl zor zamanlar da oldu. Ancak her defasında gerginliği azaltacak samimi ve hızlı bir iletişim kuruldu." diye konuştu.

Yerapetritis, bu durumun karşılıklı anlayış sağlanmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Amacımız iki halkı yakınlaştırmak." dedi.

Bugünkü görüşmede Türkiye ve Yunanistan arasında düzenlenecek 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için hazırlık yapıldığını belirten Yerapetritis, YDİK'in ikili ilişkilerdeki olumlu atmosferin bir adım öteye taşınması için önemli olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te önemli bir artış sağladığını aktararak, amacın ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması olduğunu ifade etti.

Yunan Bakan, ülkesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik perspektifini, AB müktesebatı çerçevesinde desteklemeye devam edeceğini belirtti.

"Azınlıklar bizim için dostluk köprüleridir"

Görüşmede azınlıklar konusunun da ele alındığını aktaran Yerapetritis, "Azınlıklar bizim için dostluk köprüleridir. Ülkelerimizde bulunan tüm vatandaşların kanun karşısındaki eşitliği konusunda sorumluluklarımız vardır." dedi.

Yerapetritis, Kıbrıs meselesinde Yunanistan'ın görüşlerinin değişmediğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu ve iki bölgeli bir çözümden yana olduklarını kaydetti.

Kıbrıs meselesi için 15 Ekim'de düzenlenen toplantının, sorunların çözümünde verimli bir diyalog için başlangıç olacağını umduğunu söyleyen Yerapetritis, olası bir çözümün hem vatandaşlar için refah sağlayacağını hem de evrensel olarak sembolik bir değere sahip olacağını ifade etti.

Kıta sahanlığı ve MEB

Yerapetritis, bugünkü görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı belirlenmesine yönelik müzakere için önkoşulların değerlendirilmesinin yapıldığını ve zor bir konuda samimi bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yunan Bakan iki tarafın da mevcut olumlu iklimin sürmesine yönelik niyetini bu görüşmede bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Orta Doğu

Görüşmede bölgesel konuların da ele alındığını belirten Yerapetritis, " Gazze'deki insani durum hakkında ciddi endişe duyuyoruz, hızlı bir şekilde daha çok insani yardıma ihtiyaç var." diye konuştu.

Yerapetritis, Lübnan'daki durumun yeni bir insani krize neden olabileceğinden endişe duyduklarını kaydederek, "Bu krizin neden olabileceği, hem Türkiye hem de Yunanistan'ın karşı karşıya kaldığı göç sorunu gibi tehlikeleri görmezden gelemeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki temel görüşü paylaştığını belirten Yerapetritis, her iki ülkenin genel olarak işbirliğini derinleştirmek adına attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerapetritis, sözlerini "Var olmaya devam eden zorlukların farkındayız. Çözümleri kolayca bulamadığımızda bile halklarımız ve gelecek nesiller karşısındaki tarihi sorumluluk bilinciyle müzakere ediyoruz. Çok sayıda krizin var olduğu böylesi bir dönemde, barışa, uluslararası hukukun korunmasına, istikrara ve halkların refahına katkıda bulunma sorumluluk bilincini taşıyoruz." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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