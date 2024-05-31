Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bugün Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere yurdun önemli bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun önemli bir bölümü bugün yağışlı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.