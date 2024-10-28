Yüreğir Belediye Kreşleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Coşkuyla Kutladı

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(ADANA) - Adana Yüreğir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gösterilerle kutladı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Cumhuriyet'in en kıymetli kazanımlarından eğitim ve öğretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız ve omuzlarımızdaki yükün de ağır olduğunu biliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hanım Sabuncu Kreşi ve Minik Yürekler Kreşi'nde eğitim gören öğrenciler Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'nci yılı dolayısıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Programa Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Kütük, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çocukların aileleri katıldı.

Belediyenin üç kreşinde eğitim gören minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı. Öğrenciler şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'nci yılını coşkuyla kutladı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Cumhuriyet'in en kıymetli kazanımlarından eğitim ve öğretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız ve omuzlarımızdaki yükün de ağır olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın enerjisi bize güç katıyor ve daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. Onların masumluğu bize daha iyi, daha yaşanabilir bir Yüreğir için sorumluluk yüklüyor. Çocuklarımızın hazırladıkları gösteriler bizi çok duygulandırdı, çok umutlandırdı. Ata'mızın hediyesi Cumhuriyet'in 101. yılını çoluk çocuk, genç yaşlı tüm Yüreğirlilerle kutlamak ayrı bir gurur, apayrı bir heyecan bizler için. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.