Yurt dışından getirilen otomobillerin şasi numaralarıyla değiştirilerek satıldığı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

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İZMİR merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirilen otomobilleri yurt içindeki hasarlı otomobillerin şasi numaralarıyla değiştirip, satarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile deprem gibi afetlerde ağır hasar görmüş araçların şasi numarasının kullanılarak, yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiğini bilgisine ulaşıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 10 Haziran'da harekete geçen polis, İzmir merkezli İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Eskişehir ve Ankara'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebekenin Türkiye ağının lideri olduğu öne sürülen Y.A. ile yurt dışı lideri olduğu iddia edilen E.G.'nin de aralarında bulundu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 20 araç, 4 motor bloku, 10 elektronik motor beyni, 1 yurt dışı menşeli araca ait şasi demiri, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümana el konuldu.

OTOMOBİLLER SERGİLENDİ

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü salıverildi. Diğer şüpheliler Y.A., E.G., B.A., M.O.T., T.G., Ş.B., T.T. ve M.A. bu sabah 'nitelikli dolandırıcılık', 'sahtecilik' ve '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ele geçirilen otomobiller emniyet bahçesinde sergilendi.