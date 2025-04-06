Yurt Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Yurt genelinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) hava tahmin raporuna göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken; rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da da yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 15, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 9 derece olacak.