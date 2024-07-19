Yusufeli Barajı'nın suları altında kalan köyde balık tutma keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yusufeli Barajı'nın suları altında kalan köyde balık tutma keyfi

Yusufeli Barajı\'nın suları altında kalan köyde balık tutma keyfi

Yusufeli Barajı'nın suları altında kalan Çeltikdüzü köyünde, yöre halkı ve gurbetçiler olta atıp balık tutuyor. Köyün altında kalan evlerin üstüne olta atanlar, eski anılarıyla duygusal anlar yaşıyor.

19.07.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yöre halkı ve gurbetçiler, yarısı Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altına kalan Çeltikdüzü köyünün bulunduğu bölgede, olta atıp, balık tutuyor. Eskiden gezip dolaştıkları köyleri üzerinde çocuklarıyla balık avlayan Ahmet Çelik, "Şu an balık tuttuğumuz yerin altında evler var. Şimdi o evlerin üstüne olta atıyoruz" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Barajın kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

YARISI DİPTE KALAN KÖYE OLTA ATTILAR

1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda türbinlerin dönmeye başlamasıyla enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, su tutma sürecinde, sulara gömüleceği için oluşturulan yeni yerleşim alanlarına taşınan 7 köyden 164 haneli Çeltikdüzü köyünde, 80'i aşkın yapı su altında kaldı. Yamaçta kurulu, yarısı baraj suları altına kalan köyü ziyaret eden gurbetçiler ve yöre halkı, su seviyesinin ulaşmadığı yerden baraj gölüne olta atıp, balık tutuyor.

'BALIK TUTTUĞUMUZ YERİN ALTINDA EVLER VAR'

Eskiden gezip dolaştıkları köyleri üzerinde çocuklarıyla balık avlayan gurbetçi Ahmet Çelik, "Köyümüz, baraj suyunun altında kalmadan önce kalabalıktı. Buraya gelip balık tutup eğlenerek stresimizi atıyoruz. Baraj buraya ayrı bir güzellik katarken, anıların su altında kalması bizleri duygulandırıyor. Şu an balık tuttuğumuz yerin altında evler var. Şimdi o evlerin üstüne olta atıyoruz. Çocuklarımız burayı gördüğünde bir taraftan üzülüp, bir taraftan sevindiler" diye konuştu.

'KÖYÜMÜZDE SESSİZLİK VAR'

Köylerinin sessizliğe büründüğünü söyleyen Seher Çelik de "Köyümüzde sessizlik var, kimse yok. Önceden burası cıvıl cıvıldı. Benim evim sular altına kalmadığı için buraya gelip balık tutuyoruz. Burada kimsenin olmaması biraz üzüyor. Evler suyun altında kaldı. Eski hallerini hatırlayınca hüzün kaplıyor. Güzel tarafı ise üstte kalan evimizin manzarası çok güzel oldu. Torunlarım geldiğinde çok şaşırdılar. 'Evlere nereye gitti?' diye sordular" ifadelerini kullandı.

'BALIK TUTARKEN CAMİNİN MİNARESİNİ GÖRDÜM'

Ailesiyle balık tutmaya çalışan 7 yaşındaki Muhammet Asaf Çelik ise "Evler suların altında kalmış. Anne ve babama 'Evler nerede?' diye sordum. Onlar da evlerin suların altında kaldığını söyledi. Balık tutarken de caminin minaresini gördüm. Eskiden çarşı vardı ama çarşı suyun altında kaldı" dedi.

'BALIK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Oltayla balık tutan Buğlem Çelik de "Burada balık tutmaya çalışıyoruz; buraya çok şaşırdım. Bir önceki sene geldiğimizde hiç böyle değildi. Diğer evler suyun altında kalmış. Yarısı su altında kalan köyümüzde balık tutmaya çalışıyorum. Burada kimse kalmamış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Çevre, Enerji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı'nın suları altında kalan köyde balık tutma keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı'nın suları altında kalan köyde balık tutma keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement