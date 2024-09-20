Yüzyıllık Destan, KKTC'de Ücretsiz Sahnelenecek

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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Yüzyıllık Destan oyununu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Tatlısu bölgesinde ücretsiz olarak sahneye taşıyacak.

DT'den yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinde, Larnaka kentindeki Mari (Tatlısu) bölgesine askeri gemilerin demirleyebileceği bir üs kurma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladığı anımsatıldı.

Bunun üzerine DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Yüzyıllık Destan adlı oyunun Tatlısu'da sahnelenerek Yunan tarafına sanat yoluyla bir cevap verilmesi önerisini sunduğu, bunun üzerine oyunun sahnelenmesine ilişkin ortak karar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları işbirliğinde, Yüzyıllık Destan oyununun 23 Eylül saat 20.00'de Tatlısu köy meydanında ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca vatanı bölmeye niyetlenenlere karşı "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" mesajını veren Yüzyıllık Destan "Ateş" oyununun da 25 Eylül saat 21.00'de GirneFest2024 tiyatro festivalinde seyircinin karşısına çıkacağı ifade edildi.

Haluk Özenç'in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandırıyor.