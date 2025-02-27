Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu'ndan Öcalan'ın Açıklamasına Tepki: "Bu Yıkıcı Süreci Baltalayacağız"

Büyük Atatürk cumhuriyetimizi kurarken, etnik veya mezhepsel bir bağ aramamıştır. 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' tanımında gerçeğini bulan 'bütüncül devlet yapısı' yürürlükteki anayasamız 66'ncı maddesinde aynı şekilde anlam bularak, cumhuriyetimizin temel direklerinden birini oluşturmuştur. Şimdi devletimize sanki bir savaşa girmiş ve bu savaşı kaybetmiş gibi ağır mütareke koşullarının dayatıldığını izliyoruz. Bu vatan için kanını döken, canını veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizden ve dahi Türk milletinden utanmadan, bizlere teslimiyet koşullarını dikte ettirmeye çalışıyorlar. 'Terörsüz Türkiye' diyerek 'milli-üniter-laik yapımız' ve 'ulus-devletimiz' açıkça hedef alınıyor."

"Özdağ'ı alırsak, gözdağı veririz diye düşünmüş olabilirler..."

Şehirlioğlu, süreci "teslimiyetçi zihniyet" olarak tanımlayarak, "Biz bu teslimiyetçi zihniyeti en baştan gördük. Bugün hukuksuzca Silivri cezaevinde tutsak edilen Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi kadroları, ilk günden itibaren, bu sürece karşı durduk. Duruşumuz net, söylemimiz sertti: 'süreci baltalayacağız.' Çünkü Zafer Partisi için bu sürece karşı koymak, cumhuriyetimizi savunmak, cumhuriyeti kurmak kadar değerli ve öncelikliydi. En azından cumhuriyeti kuran ve bize emanet eden kahramanlara karşı 'Birinci vazifemiz' olarak mukaddes ve kutluydu. 21 Ocak 2025'de, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı hukuksuzca tutuklayınca, bizi susturacaklarını sanmış olmalılar. Özdağ'ı alırsak, gözdağı veririz diye düşünmüş olabilirler. Oysa Özdağ Silivri'de, biz vatanın her köşesini, sokaklarını Meclis ederek ve artan bir azim, inanç ve irade ile mücadeleye devam ediyoruz ve her koşulda devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu yolun sonu barış ve istikrar değildir, bu yolun devamı 'Terörsüz Türkiye' değildir"

Şehirlioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Terörsüz Türkiye' söylemiyle, Öcalan'a özgürlük verip, Siyasal İslamcı ve Siyasal Kürtçü yeni bir devlet tasarımı ile amaçlanan yapı milli üniter devletin yıkılmasıdır. Çünkü, Türkiye'de etnisiteye siyasi varlık sağlanması, vatanın bazı bölümlerine siyasi/mali özerklik veya federatif yetki verilmesi, Türkiye'yi Lübnan, Irak veya Yugoslavya gibi zayıf ve çekişmeli bir siyasi ortama sürükleyecektir.

Bu yolun sonu barış ve istikrar değildir. Bu yolun devamı 'Terörsüz Türkiye' değildir. Bakın buradan karar alıcıları açıkça uyarıyoruz: Bu yolun devamı, daha fazla terör, daha fazla çatışma ve etnik temelli iç savaşa gidiştir. 10 yıl önce denenen ilk açılım rezaletini ve sonuçlarını tekrar hatırlayınız. Memleketin bir bölümü adeta terör örgütüne teslim edilmişti. Terörist dağdan kente inmiş ve buraya yerleşip tahkimat yapmıştı. Jandarma ve polise operasyon yasağı getirilmişti. Sonuçta terör örgütünün işgal ettiği kent merkezlerini geri alabilmek için 794 vatan evladını şehit verdik. Bu sayı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan fazladır. Şimdi ikinci açılım sürecini planlayanlar, ilkinden ders almamışçasına ilerliyorlar.

Bu kez daha tehlikeli ve milletimizi aşağılayıcı bir yol izleniyor ve Öcalan katiline siyasi özgürlük ve yeni bir anayasa ile teslimiyet hedefleniyor. Buradan açılım sürecini tezgahlayanlara soruyoruz: Hayrola efendiler, Türkiye bir meydan savaşını kaybetti de bizim mi haberimiz yok, Kürdistan kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Sevr muadili bir ağır mütareke ile devletimizi yıkıp, milletimizi etnik yapı üzerinden bölmeye çalıştığınızı aziz milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz?

Yok efendim PKK lağvedilip dağıtılacakmış. Yok PKK silah gömecekmiş, Yok, PKK silah bırakacakmış. PKK terör örgütü büyük bölümünün Suriye'de YPG içine transfer edildiği ve burada eğitim ve donatım desteği ile takviye edildiğini Türk kamuoyu gayet iyi biliyor.

"Bu yıkıcı süreci baltalayacağız"

Bu yapının Türkiye ve bölge ülkeleri için artan bir tehdit olduğunu görmek için, güvenlik uzmanı olmaya da gerek yok. Geçmişte PKK'nın adı bir ara KADEK oldu. Sonra KONGRE-GEL oldu. Daha sonra YPG ve en son SDF oldu. Emperyalist güdümündeki PKK terör örgütü, bukalemun gibidir. Güne ve koşullara göre, renk, yapı ve şekil değiştirir ama Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlığı ve emperyalist aparatı olduğu gerçeği değişmez. Bu bakımdan aslında Öcalan denen terörist 'Ben PKK'yı dağıttım' diyerek PKK'yı dağıtamaz. Bu sözlere artık çocuklar bile inanmaz. Zira terör örgütünün ipleri Öcalan teröristinin elinde değildir.

Sonuç olarak terör örgütü silah bırakacaksa, cumhuriyet savcılarımıza teslim olurlar, suç kaydı için silahları incelemeye alınır ve haklarında gerekli soruşturma/kovuşturma tesis edilir. Türk devletinin hukuk içindeki çalışma yöntemi budur. Başka türlüsü, bakın açıkça ifade ediyoruz, milletimiz yeni bir Habur rezaleti yaşamak istemiyor. Biz Zafer Partisi olarak, genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ Silivri cezaevinde, bizler burada ve vatan her köşesinde 'Cumhuriyetimizi savunmaya' devam edeceğiz ve bu yıkıcı süreci baltalayacağız. Ne mutlu Türküm diyene."

Öte yandan Zafer Partisi, Abdullah Öcalan'ın çağrısına tepki olarak Genel Merkezi'ndeki parti bayrağını yarıya indirdi.