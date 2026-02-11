Zafer Partisi MGK Toplandı - Son Dakika
Zafer Partisi MGK Toplandı

Zafer Partisi MGK Toplandı
11.02.2026 18:12
Zafer Partisi, Suriye'deki SDG/PKK tehdidine karşı önleyici darbe hakkının saklı olduğunu duyurdu.

(ANKARA) – Zafer Partisi Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında toplandı. Toplantının ardından sonuç bildirisini açıklayan Genel Başkan Başdanışmanı ve MGK Başkanı E. Tümgeneral Beyazıt Karataş, Suriye'de SDG/ PKK yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, " Türkiye'nin BM Şartı 51'inci Madde doğrultusunda önleyici darbe hakkı saklıdır." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından Genel Başkan Başdanışmanı ve Milli Güvenlik Kurulu Başkanı E. Tümgeneral Beyazıt Karataş,  düzenlenen basın toplantısında MGK sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

Karataş toplantının iki oturumdan oluştuğunu belirtti. İlk oturumda Türkiye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik iç ve dış gelişmelerin ele alındığını belirten Karataş, Suriye başlığında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ocak 2026 sözde Mutabakat Belgesi kapsamında oluşan durum ve riskleri değerlendirdik. SDG/PKK Rakka ve Deyrizor'dan çekilmesine karşılık sözde özerk yapısını geliştirmek ve Şam merkezli yönetime ortak olmak için önemli bir fırsat elde etmiştir."

Karataş, "SDG/PKK Haseke, Kamışlı ve Ayn el Arab'da sözde 4 tugaydan oluşan bir PKK Tümeni şeklinde yeniden düzenlenecektir. Böylece SDG/PKK'nın bireysel değil sözde birlik olarak Şam yönetimine entegre olması kabul edilmiştir" dedi. Bu yapının Suriye'nin üniter yapısını zayıflatacağını savunan Karataş, "Suriye'nin laik ve ulus devlet yapısı yerine etnisite ve mezhep temelli, zayıf merkezi hükümetli bir yapıya evrilerek Lübnanlaşacağı değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Karataş, ayrıca, "SDG/PKK'nın PKK Tümeni ve kontrol ettiği bölgede oluşacak fiili özerklik ile KCK ana çatısı altındaki Teröristan'ın gerçekleşebileceği düşünülmektedir" dedi.

"Önleyici darbe hakkı saklıdır"

Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin ise, "Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan SDG/PKK tehdidine karşı BM Şartı 51'inci Madde doğrultusunda önleyici darbe hakkı saklıdır. Bu çerçevede askeri planlama ve diplomasi gayretleri koordine edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye tam tarafsızlık içinde olmalıdır"

ABD-İran gerilimine ilişkin Karataş, "Tarafların diplomasiye öncelik vermesi ana temennimizdir" dedi. Olası bir çatışma durumunda ise, "Türkiye tam tarafsızlık içinde olmalıdır. 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-İncirlik ile Kürecik Radarının ABD kullanımına kapatılması ve sadece milli amaçlara yönelik olarak kullanılması dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sınırımızda yaşanması muhtemel yeni göç dalgalarına karşı her türlü tedbirin alınması gerekmektedir"

İran'daki nükleer tesislere yönelik olası bir saldırının Türkiye'ye etkilerine de değinen Karataş, "Askeri hazırlıkların ve savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, sınırımızda yaşanması muhtemel yeni göç dalgalarına karşı her türlü tedbirin alınması gerekmektedir" dedi.

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edilmelidir"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Karataş, "Taraflar arasında ateşkesin sağlanması için diplomatik gayretler sürdürülmeli, Karadeniz'in güvenliği kapsamında her türlü taciz ve tehdide karşı kıyı güvenliği aksaksız yürütülmelidir" dedi. Karataş, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edilmelidir" ifadesini kullandı.

"Öcalan'a ve örgüt mensuplarına asla umut hakkı verilmemesi öncelikli bir beka ve güvenlik gerekliliğidir"

Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karataş, şunları kaydetti:

"Öcalan'a umut hakkı ile terör örgütü elebaşının serbest kalması, infaz yasa değişikliği adı altında örtülü af çıkarılması ve nihayet yeni anayasa ile etnik ve mezhep gruplarına siyasi ayrıcalıklar tanınması riski oldukça somut ve yüksektir."

Terörsüz Türkiye adıyla başlatılan 2'nci bölücü açılımın sona ermesi, TBMM Komisyonunun dağıtılması, Öcalan'a ve örgüt mensuplarına asla umut hakkı verilmemesi öncelikli bir beka ve güvenlik gerekliliğidir."

"Anadolu Kalesi bir numaralı eylem planımızdır"

Toplantının ikinci oturumunda parti programındaki güvenlik politikalarının detaylı uygulama planlarının ele alındığını belirten Karataş, "Partimizin 1 numaralı Eylem Planı Anadolu Kalesi'dir. Hukuki, siyasi, toplumsal ve lojistik kapsam ve detayı ile hazırlanmış ve kitap olarak yayımlanmıştır" dedi. Karataş, "Çelik Miğfer, Demir Güvercin, Kılıçaslan Kalkan ve Yesevi Zırhı projeleri kapsamında güncellemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz müsterih olsun"

Açıklamasının sonunda Karataş, "Cumhuriyetimiz bizlere teslim edilmiş tarihi bir mirastır. Zafer Partisi bu mirasa sahip çıkmak ve sonraki kuşaklara devretmek konusunda gayretle çalışmaktadır. Zafer Partisi yapılacak ilk seçimde iktidarın güçlü bir bileşeni olacaktır. Milletimiz müsterih olsun" dedi.

