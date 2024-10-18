Zafer Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zafer Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi

Geniş Video İzle

Esmaül Hüsna Aslan, bebek ölümlerine neden olan çetelere karşı sert eleştirilerde bulundu.

18.10.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına tepki gösterdi. Aslan, "Kendi denetimi altındaki özel hastaneler çetelerle iş birliği yapıp bebekleri katlederken Sağlık Bakanı ne yapmayı planlıyor, koltuğunda oturmayı mı? Bebekler öldürülürken bu vahşette payı olanları o koltuklarda oturtmayacağız. Kundaktaki yavrularımızın canını alanlar en ağır cezayı çekene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, yenidoğan bebeklerin tedavi süreçleri ve ölümlerinden çıkar sağladıkları ileri sürülen ve 10 bebeğin ölümünden sorumlu oldukları belirtilen "yenidoğan çetesi" hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Sorumluların en üst dereceden cezalandırılması gerektiğini belirten Aslan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ve iktidara da sert tepki gösterdi.

Aslan, şunları kaydetti:

"AKP de, ortakları da kan dolu bu tablodan gurur duysun"

"Yeni doğan bebekleri bilerek isteyerek katlettiler! Hastanelerin yeni doğan bebeklere gizlice K VİTAMİN ve HEPATİT B aşısı yaptıktan sonra bebekleri yoğun bakıma alıp, yoğun bakımda öldürdükleri ortaya çıktı. Türkiye derin bir çürümeden geçiyor. Uyuşturucu, sanal kumar ve yasadışı bahis gibi çete ürünleriyle mücadele etmemenin ağır faturasını ödüyoruz. AKP iktidarının yıllardır çökmesine müsaade ettiği sağlık sistemi, artık bizden günahsız yavrularımızı çalıyor. Bu sistem öylesine çökmüş bir vaziyette ki, bırakın tedavi sunmayı yeni doğmuş bebekleri bile yaşatamıyoruz. AKP de, ortakları da kan dolu bu tablodan gurur duysun! Peşpeşe öğrendiğimiz çocuk istismarı haberleri yetmezmiş gibi bir de son günlerde öldürülen yavrularımızla kahrolduk. Terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan aşağılık çete ve mensupları, anlaşmalı oldukları özel hastanelerle birlikte savunmasız bebeklerimizi öldürmek için aşağılık bir plana soyundu. Bu çetelerle anlaşmalı olan hastaneler Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdı. Tüm bu olayların sonucunda 12 yavrumuzun ölümünü engelleyemedik. Üstelik Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı'nın 1998'de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu, 2003'te Topluma Kazandırma Yasası'yla cezasının 2 yıla indirildiğini öğrendik. Sokaklara saldığınız teröristler nice anne babanın ocağına ateş düşürdü!

"Siz toplumun aklıyla alay mı ediyorsunuz?"

İşte AKP'nin ülkeyi getirdiği şerait budur. Kendi denetimi altındaki özel hastaneler çetelerle iş birliği yapıp bebekleri katlederken Sağlık Bakanı ne yapmayı planlıyor? Koltuğunda oturmayı mı? Kan aktı o koltuğa, yeni doğan bebeklerin kanı... Tüm bu vahşetin ardından Bakan Bey hala sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunduğunu, dünyaya örnek olduğunu söylüyor! Siz toplumun aklıyla alay mı ediyorsunuz? Sayın Bakan'ın sözünü ettiği 'illegalite', sapasağlam çocuklarımızın tabuta koyulması anlamına geliyor! Bu illegaliteye kim müsaade etti Bakan Bey? Saray rejimi! Türk milleti derhal derin uykusundan uyanmalı! Bebekler öldürülürken bu vahşette payı olanları o koltuklarda oturtmayacağız. Zafer Partisi olarak bu davanın takipçisi olacağız. Kundaktaki yavrularımızın canını alanlar en ağır cezayı çekene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

Zafer Partisi olarak 20 Ekim Pazar günü 81 ilin kent meydanında eylem düzenleyeceklerini aktaran Aslan, tüm yurttaşlara eyleme katılmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanı, Zafer Partisi, Esmaül Hüsna, Yenidoğan, Politika, Sağlık, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:21:53. #1.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi'nden 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.