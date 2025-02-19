Zafer Partisi Özdağ için Silivri'de Nöbet Tutuyor

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL/SİLİVRİ) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde toplanan Zafer Partililer jandarmayla çadır gerilimi yaşadı. Özdağ'ın tutuklandığı ilk günlerde kurulan bekleme noktasını yaklaşık bir kilometre uzakta başka bir alana taşıyan Zafer Partililer yine jandarmayla karşı karşıya geldi. Tartışmaların ardından çadırın üzerindeki branda söküldü ve sorun aşıldı.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra Ankara'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ ertesi gece yarısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konmuştu.

Özdağ'ın tutuklanmasına gerekçe olan suçlamayla ilgili soruşturma devam ederken, bu konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Özdağ'ın söylediği ifadelerin TCK 299/1-2 maddesinde belirtilen "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamına girdiğini savunan savcılık 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyip Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede ayrıca siyasi yasak da talep edildi.

Tutukluluk incelemesinde tahliye talebine red

Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasından tutukluluk incelemesi de dün yapıldı. Duruşmaya SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bağlanan Ümit Özdağ, tahliyesini talep etti, ancak reddedildi. Konuya ilişkin Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın avukatlarının, tutukluluk incelemesinin 19 Şubat 2025'te yapılacağı bilgisine sahip olduğu ancak incelemenin Özdağ'ın avukatlarına haber verilmeden, 1 gün önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu da Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde bulunan Zafer Partililerin nöbet alanında basın açıklaması düzenledi. Şehirlioğlu açıklamada şöyle konuştu:

"Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek bir hukuk faciası daha yaşadık"

"Dün, Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek bir hukuk faciası daha yaşadık ve bugün, Türk milletine bunu anlatmak üzere Silivri'de bir aradayız. Dün ne oldu? 19 Şubat 2025 tarihinde yapılacağı sabit olan Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun değerlendirileceği duruşma, apar topar bir gün önce, 18 Şubat'ta yapıldı. Zafer Partisi Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın mahkemesi, bir gün önce alındığından haberi olmayan avukatlarının katılamadığı acele bir duruşma sonucunda tutukluluğunun devamına karar verildi.

Hukuku katledenleri, genel başkanımıza zulmedenleri halkımıza şikayet etmeye, Türk milletinin vicdanına hapsetmeye geldik. Ne 1 asrı aşan Cumhuriyetimizde, ne de Türk tarihinin herhangi bir kesitinde, herhangi birt siyasetçinin tutuklu ve hükümlü olmasıyla benzerliği olmayan bu büyük adaletsizliği, Türk milletine ve bütün dünyaya haykırmaya geldik. Her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atanlar bilsinler ki, Silivri bundan sonra soğuk değil, Zafer Partililer sayesinde, Ümit Özdağ çıkıncaya kadar, ona olan sevgimizle, sıcaktır diye nam salacaktır.

"Susmayacağız, yılmayacağız, hep birlikte, omuz omuza haykırmaya devam edeceğiz"

En başından beri 'Öcalan için rehin tutuluyor' dedik. 'Düşman ceza hukuku uygulanıyor' dedik. 'İthamların, iddianamelerin altı boş' dedik. 'Bu bir hınç alma, bir susturma operasyonu' dedik. Susmayacağız, yılmayacağız, hep birlikte, omuz omuza haykırmaya devam edeceğiz. Ümit Özdağ özgürlüğüne kavuşana kadar.

Rejimin bekçileri, savunucuları ve tutuklayıcıları iyi bilsinler ki, Genel Başkanımız ve partimiz hakkında dosyaları kalınlaştırmak için sebep arandığının; demokratik hakkını kullanarak basın açıklaması yapan, afiş asan partililerimizi ve gençlerimizi ifadeye çağırdığınızın, gözaltına aldığınızın; tüm demokratik hak ve olanaklarımızı teknik ve fiziki takiple kontrol altında tuttuğunuzun farkındayız."

Yeni nöbet alanına yürüdüler

Özdağ'ın tutklanmasının ardından cezaevi önünde bulunan bir araziyi kiralayan Zafer Partililer burada Özdağ için nöbet başlatmıştı. Arazi için yapılan kira sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sonlanmıştı. Alandan çıkmak durumunda kalan partililer, nöbeti sürdürmek için araziye yaklaşık 1 kilometre mesafede bir parsel kiraladı. Bugün gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından partililer yeni nöbet alanına yürüyüş gerçekleştirdi.

Jandarma izin vermedi

Yeni nöbet alanında, soğuk havadan korunmak çadır kuruldu, eski nöbet alanından getirilen bidonlar içerisinde ateş yakıldı. Çadırın kurulmasının ardından jandarma çadırın kaldırılması için çağrıda bulundu. Çok sayıda jandarma nöbet alanının önünde toplandı. Öte yandan 1 TOMA da nöbet alanının önünde bekletildi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu'nun, güvenlik güçleriyle gerçekleştirdiği müzakere neticesinde çadırın branda kısmı partililer tarafından kaldırıldı. Çadır iskeletinin etrafına streç film sarıldı. Zafer Partililer bu koşullarda nöbete devam etti.