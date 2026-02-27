Zeren Koç: Sağır Sanatçıların Temsilcisi

LÜTFİYE BEYZA TÜRKER - Ankara'da 2009 yılında kendi sanat galerisini kuran doğuştan sağır seramik ve çini sanatçısı Zeren Koç, hem işiten bireylere eğitim veriyor hem de sağır sanatçıların toplumsal görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Ankara doğumlu ve doğuştan sağır olan Koç, sanatla kurduğu bağı ve mesleki yolculuğunu işaret dili aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu (EEYO) Seramik Bölümü mezunu olan Koç, mezuniyetinin ardından sanat üretimine ara vermeden devam ettiğini, seramiğin kendisi için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir ifade biçimi olduğunu ifade etti.

Mezuniyet sonrasında farklı bir alana yönelmeyi düşünmediğini aktaran Koç, "Kendi mesleğimle devam etmek istedim. Bunun sağır topluma da katkı sağlayacağını düşündüm." dedi.

"Sağır birey olarak ilk sanat galerisini açtım"

Sağır bir birey olarak kendi sanat galerisini açmanın gururunu yaşadığını dile getiren Koç, "2009 yılında 'Zeren'le' adında sanat galerimi kurdum. Sağır bir birey olarak bir ilki gerçekleştirdim ve kendi sanat galerimi açtım." ifadelerini kullandı.

Galeride hem üretim yaptığını hem de eğitim verdiğini belirten Koç, öğrencilerinin büyük bölümünün işiten bireylerden oluştuğunu aktardı. Bu durumun başlangıçta çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını ifade eden Koç, "İşiten bireylere eğitim veriyorum. Sağır bir bireyin işiten kişilere eğitim vermesi kulağa garip geliyor." diye konuştu.

Eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşan Koç, galeriyi ilk açtığı dönemde ziyaretçilerin eserleri beğendiğini ancak sanatçının kendisi olduğunu öğrendiklerinde şaşırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eserlerimin kime ait olduğunu sorduklarında, karşılarında beni gördüklerinde şaşırıyorlardı. Onlara aramızda engel olmadığını, birlikte deneyebileceğimizi söyledim. İlk başta alışmaları zor oldu ancak bir haftalık deneme derslerinden sonra önyargılar kırıldı. Dersler hem benim hem öğrencilerim için verimli ve keyifli bir sürece dönüştü."

Koç, sanat eğitiminin görsel ve uygulamalı yönünün güçlü olduğuna dikkati çekerek, bu alanın farklı iletişim biçimlerine imkan tanıdığını, atölyesinin zamanla sağır ve işiten bireylerin birlikte üretim yaptığı bir etkileşim alanına dönüştüğünü belirtti.

Eserlerinde vapur figürleri öne çıkıyor

Çocukluğundan itibaren işitme cihazı kullandığını aktaran Koç, cihazla sesleri çok az duyabildiğini anlattı. Çalışmalarında en sık rastlanan temalardan biri vapur figürleri olduğunu belirten Koç, bu tercihin kişisel bir deneyime dayandığını kaydetti.

Koklear implant ameliyatının ardından yaşadığı bir anın hayatında dönüm noktası olduğunu söyleyen Koç, "Ameliyattan sonra ilk kez vapura bindiğimde kuş seslerini, dalga seslerini ve vapurun sesini çok net duydum. Çok etkilendim. O günden beri vapurun bende ayrı bir yeri var. Bu nedenle eserlerimde vapurlara sıkça yer veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nice Zerenler var olsun istiyorum."

Koç, bireysel başarısının ötesinde daha fazla sağır sanatçının kültür-sanat alanında yer almasını istediğini, sağır bireylerin zaman zaman özgüven sorunu yaşayabildiğini dile getiren Koç, "Sağırlar bazen 'yapamayız' düşüncesine kapılıyor. Ancak örnekleri gördükçe heves ediyor ve kendilerine güvenmeye başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bu noktada bir rol model olmayı önemsediğini ifade eden Koç, "Nice Zerenler var olsun istiyorum. Bundan gurur duyarım." dedi.

En büyük hedefinin sağırlar için özel bir sanat okulu açmak olduğunu belirten Koç, mevcut sanat galerilerinin çoğunun sağır bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunmadığını, böyle bir okulun hayata geçirilmesi halinde bunun önemli bir adım olacağını aktardı.

Koç, özellikle sağır bireylere yönelik mesajında ise özgüven vurgusu yaparak, "Kendilerine inansınlar ve güvensinler. 'Yapacağım' desinler. 'Yapamam' kelimesini hayatlarından çıkarsınlar." tavsiyesinde bulundu.