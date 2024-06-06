Zeytinburnu Belediyesi 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali\'ni düzenledi

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Zeytinburnu Belediyesinin organize ettiği 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nin yanında yapılan festivalin dünkü açılış programında mesir macunu dağıtıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, Merkez Efendi'nin ebedi istirahatgahının İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından olduğunu kaydederek, kendisini hak ettiği şekilde anmak istediklerini belirtti.

Festivalin çeyrek asır önce başladığını dile getiren Arısoy, "Adını Merkez Efendi'den alan bu mahalleyi orijinal haline yakın biçimde ihya etmek üzere plan yaptık. Kültür Vadisi olarak andığımız bu bölge 25 yıl içinde büyük bir değişim yaşadı. Adeta küllerinden yeniden doğdu. Festivalimizin itici gücüyle, 2003 yılında Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesini kurmak üzere harekete geçtik. 2005 yılında hizmete açtığımız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, tıbbi bitkilerin tanıtılması ve kullanılması konusunda Türkiye'de öncü bir proje oldu." dedi.

Arısoy, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin 750'ye yakın tıbbi bitkiye ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Geleneksel Tıp Festivali boyunca Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde seminerler, yetişkin ve çocuk atölyeleri ve müzik programları yer alacak. Festivalimizin en sevilen faaliyetlerinden yöresel yemek yarışması, geleneksel mutfağımızın önemine vurgu yapıyor. Özellikle gençlerimizin dünyayı saran 'fast food' rüzgarına karşı bu mirasa sarılması konusunda yarışmamızın teşvik edici olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise Merkez Efendi'nin, Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın da annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'ı Manisa'da hastalandığı zaman geleneksel tebabetle elde ettiği mesir macunuyla tedavi ettiğini söyledi.

Uslu, Manisa'da yüzyıllardır mesir macunu etkinliklerinin yapıldığını anlatarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Arısoy ile Uslu, AK Parti MKYK Üyesi Reşide Yüksel'le birlikte toplanan kalabalığa mesir macunu dağıttı.

Program kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen sahne aldı.