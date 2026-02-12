Zeytinburnu'nda Kısa Film Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Zeytinburnu'nda Kısa Film Yarışması Başlıyor

12.02.2026 15:08
15 Temmuz'un 10. yılına özel senaryo yarışması 15 Şubat'ta başlıyor, çekim desteği verilecek.

Zeytinburnu Belediyesinin 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel hazırladığı, "Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması" başvuruları, 15 Şubat'ta başlayacak.

Toplumsal hafızayı sanatın diliyle geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan yarışmanın jürisinde, senarist Gülin Tokat ile yazar Yıldız Ramazanoğlu yer alırken, jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Faysal Soysal üstleniyor.

Yarışmaya ilişkin Kazlıçeşme Sanat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, belediye olarak bu büyük direnişin hafızalara daha iyi yerleşmesi, bir bellek haline gelmesi için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Ödüle layık görülen senaryoya çekim desteği de verilecek

Arısoy, dünyada herkesin bildiği çokça direniş örneği olduğuna işaret ederek, "Bu direnişin gelecek nesillere güçlü, diri bir biçimde kalmasının yolu, bu konuların sanatçılar eliyle, sanatsal olarak işlenmesinden geçiyor. Biz bunu yaşıyoruz, geçmişten devraldığımız birikimler itibarıyla biliyoruz." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi olarak hem sinema sanatına destek vermek hem de 15 Temmuz destansı direnişinin sanat diliyle ifade edilmesine katkı sağlamak üzere yarışmayı hazırladıklarını paylaşan Arısoy, "Elbette ödüller olacak ama aynı zamanda birinci seçilen senaryoya da bir çekim desteği vereceğiz. Dolayısıyla inşallah 2027'de bu yıl birinci seçilecek olan senaryoyu, film halinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kaosun ve vahşetin içindeyiz"

Yarışmanın jüri başkanı yönetmen ve senarist Faysal Soysal, bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu iki meselenin adalet ve bu adaletin sağlanması için toplumun ve insanlığın yekvücut halinde direnişi olduğunun altını çizdi.

Soysal, "Özellikle Gazze olayı ve daha sonrasında dünyada ortaya çıkan ikiyüzlülük, hem basın aracılığıyla hem sosyal medyada görüldü. Dünyanın bütün dengesini altüst eden emperyalist ve kapitalist sistemde, gerek Epstein, gerekse İran, Filistin, Sudan meselesi üzerinden dünyayı allak bullak eden bir kaosun ve vahşetin içindeyiz. Bunun için sanatçılar, yazarlar, senaristler olarak olabildiğince bizim bu dünyanın geleceği için gelecek neslin adaleti için bir direniş göstermemiz gerekiyor." görüşlerini paylaştı.

15 Temmuz'da da bu direnişi gösterdiklerini söyleyen Soysal, "Belki bu direnişi bazı açılardan tam olarak anlamış değiliz. Derinlemesine bunun tartışılması lazım. Belki siyasi ve politik olarak bazı farklı görüşlerimiz olabilir ama temelde özellikle bağımsızlık, adalet ve direniş için sanatın gerçekten bu konulara daha evrensel, özgün ve objektif bakış açılarıyla bakması lazım." diye konuştu.

Soysal, sadece bugünden sorumlu olmadıklarına, yarından da sorumlu olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'deki direniş, Gazze'deki insanlığın aslında bütün insanlığı uyarma sevdası bizim adalete olan inancımızı yeniden pekiştiriyor. Bu bizim için bir fırsat. Bu konuda yapacağımız, yazacağımız senaryoların doğrudan 15 Temmuz'un herhangi bir olayına işaret etmesi gerekmiyor. Bir şekilde adalete, direnişe, insanlık, özgürlük, insan onuru ve şerefi adına bu iki kavrama işaret eden her senaryo aslında bizim değerlendirmemizin içindedir."

"Birbirimize sahip çıkmamız gerektiği bir noktadayız"

Jüri üyesi Gülin Tokat da değerlendirme yapılırken birçok faktöre dikkat edileceğini aktararak, "Derdini iyi ifade edebilmiş mi, hangi yollarla ifade etmiş, soyutlayarak ve birtakım referanslar, göndermeler yaparak doğru anlatabilmiş mi bakacağız. Bazı gençlerde de görüyoruz, çok özeniyorlar 'fazla fantastik olayım' diye tamamen aykırı şeyler de yapabiliyorlar. Sanatsal bir omurga, tutarlılık, kendi içinde inandırıcılığı önemli. 15 Temmuz gerçeğini hep beraber yaşadık. O yaşadığımız şeyi bütün gerçekliğiyle filme aktardığımız zaman filmin gerçeği ortaya çıkıyor." dedi.

Yıldız Ramazanoğlu ise 15 Temmuz hadisesinde kendisini en çok etkileyen şeyin ülkedeki farklı siyasi eğilimlerden birçok insanın aynı anda, aynı ruhla ortaya çıkması olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada temel olan şey birbirimize sahip çıkmamız. Bunun sürdürülmesi lazım. Sürdürülebilir olması için sanatın diline aktarılması ve en ince, sofistike yolla bütün insanlığın önüne konulması lazım. Günümüzde dünyanın gidişatında artık sadece Türkiye'de ya da bölgede birbirimize sahip çıkmanın ötesine geçip, bütün halklar, dünyadaki insanlar olarak birbirimize sahip çıkmamız gerektiği bir noktadayız."

Sanatın kurgulanan gerçeklik ve algılanan gerçeklik arasında gidip gelen bir şey olduğunu söyleyen Ramazanoğlu, "Sinema da böyle. O soyutlamanın sanatı oluşturduğunu düşündüğüm için yazacak olan gençlerin buna dikkat etmesi lazım. Direnişin biçimi aynı zamanda dille de ilgili. Yani barış dilini, çoğulculuk dilini kuran, birbirine sahip çıkma iradesini ortaya koyan yeni bir dil kurulduğu zaman, zaten bu da direnişin en büyük bir parçası olacak. Bunların hepsini topluca gözden geçireceğimizi, dikkat edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Direniş ve Adalet Kısa Film Senaryo Yarışması"nda birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin lira verilecek. Filmin yapım desteği ise 500 bin lira olacak."

Kazanan film, Balkon Film danışmanlığında çekilerek, 15 Temmuz 2027'deki anma etkinliklerinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından izleyicilerle buluşturulacak.

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş senaryo yazarları, 15 sayfayı aşmayan özgün senaryolarıyla katılabilirken, başvurular "[email protected]" adresinden alınacak.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs olan yarışmaya ilişkin detaylı bilgi için "www.zeytinburnu.istanbul" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

