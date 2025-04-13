Zonguldak'ta Afgan Maden İşçisinin Ölümü ve Ceza Kararı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Zonguldak'ta Afgan maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin 9 Kasım 2023'te yakılmış halde bulunması üzerine kaçak madeni işleten 2 sanığa "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 8'er ay, 4 sanığa ise "delil karartma" suçundan 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Müdahil avukatı Kerim Bahadır Şeker, Nourtani'nin yakılarak öldürüldüğünü ifade ederek, "Zonguldak'ta hukuk ayaklar altına alındı" dedi ve kararı istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında konuşan Nourtani'nin eşi Qamer Gul Meliki, hayatının mahvolduğunu ifade etti.

Sanıkların "çocukları olduğunu" söyleyerek serbest kalmak istediklerini belirten Meliki, "Benim çocuklarım çoçuk değil mi? Benim hayatım hayat değil miydi? Siz bir tavuk mu, koyun mu öldürdünüz? Ben kocasız kaldım, çocuklarımı nasıl yetiştireceğim? Ben Türkiye'ye sığınmacı olarak geldim, bu ülkeye sığındım. Artık ne yapacağımı, şikayetimi nereye yapacağımı, sesimi kime duyuracağımı bilmiyorum. Afgan olduğum için sürekli ayrımcılığa uğruyorum. Mahkemede bile ayrımcılığa uğradığımı düşünüyorum. Sürekli dedikleri 'Afgan öldü', 'Afgan'ı getirin'. Kararı size bırakıyorum. Sizden rica hakkımı alacak bir karar olsun" ifadelerini kullandı.

Mahkeme "taksirle öldürme" suçundan hüküm kurdu

Mahkeme heyeti "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan maden ocağı sahibi sanıklar Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu'nu "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 8'er ay, Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın'ı "delil karartma" suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Ocak çalışanları Sercan Kayabaş ve Eray Demiro aynı suçtan 2'şer yıl, Alaattin Çayırlı ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

"Zonguldak'ta hukuk ayaklar altına alındı"

Nourtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkemenin kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Müvekkilinin yakılarak öldürüldüğünü" söyleyen Şeker, şunları kaydetti:

"Afgan madenci davasında adeta bir garabetle, hukukun ayaklar altına alınmasıyla karşı karşıyaydık. Sanıklara adeta ödül niteliğinde bir ceza verildi. Bir geyik öldürseniz 4 sene hapis cezası alacakken müvekkilimi yakarak öldüren sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Duruşma salonunda benim avukat olarak bulunmamın engellenmesi, savunma hakkımı kısıtlayarak, salondan çıkartılmama yönelik karar alınması, beyanlarımızın eksik, hatalı şekilde tutanağa geçmesi, defalarca talep etmemize rağmen SEGBİS üzerinden kayıt alınmamasıyla alakalı itiraz hakkımızı kullanacağız."

Kendisinin duruşma salonundan çıkarılmasının ardından müvekkilinin "Bu salonda hukuk, adalet yok" diyerek duruşma salonundan çıkmak istediğini anlatan Şeker, ancak bunun da tutanağa "Ben salondan çıkmak istiyorum" şeklinde geçirildiğini ifade etti.

Sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için davanın takipçisi olacağını, kararı istinaf edeceğini, dosyayı gerekirse Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacağını ifade eden Şeker, "Bizim istediğimiz müvekkilim canlı canlı yakıldığı için sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasıdır, canavarca hisle öldürmeden dolayı. Ancak bu şekilde devam ederse sanıkların tutukluluklarının son bulması ve 3 ay sonra tahliye olmaları mümkün" dedi.

"Böylesi bir garabete, böylesi bir hukuksuzluğa imza atan mahkeme heyeti" hakkında HSK'ya şikayette bulunduğunu belirten Şeker, "Zonguldak'ta hukuk ayaklar altına alındı" diye konuştu.

İddianame

Nourtani'nin yakılmış haldeki cesedi, Zonguldak Merkez'e bağlı Köroğlu köyü yakınlarında 10 Kasım 2023'te ihbar üzerine bulundu.

Araştırmalar sonucu cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopsi sonucu Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edildi.

Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın, olaya ilişkin soruşturmada tutuklandı, ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve kömür ticareti yapan Alaattin Çayırlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Battaniyeye sarılarak araca bindirildi, kamera kayıt cihazının yönü değiştirildi"

İddianamede, Nourtani'nin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de çalışanların aramasıyla olay yerine geldikleri ve bu aşamada kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşuna haber vermeden Nourtani'nin battaniyeye sarılarak, kaçak işletmenin sahibi Hakan Körnöş'ün aracına bindirildiği kaydedildi.

Nourtani kaçak ocaktan götürüldükten sonra olay yerinde kalan sanık Sercan Kayabaş'ın, işletmedeki kamera kayıt cihazının yönünü değiştirerek kırmaya çalıştığı ancak cihazının kayda devam ettiği, Kayabaş ile Eray Demiro'nun da Nourtani'nin kıyafetlerini yaktıkları bildirildi.

"İştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemi

İddianamede, Nourtani'nin iş kazası sonucu ağır yaralandığı, sanıkların ise kaçak maden ocağındaki kazayı gizlemek ve ocağın kapatılmasına engel olmak amacıyla Nourtani'yi hastaneye götürmek yerine arabanın bagajında yaklaşık 3 buçuk saat gezdirerek "kasten öldürdükleri", cesedini de daha sonra yaktıkları ifade edilmiş ve "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezaları istenmişti.