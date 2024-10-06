Zonguldak'ta Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika
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Zonguldak'ta Filistin İçin Yürüyüş

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Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırıları için yürüyüş düzenledi ve direnişi destekledi.

06.10.2024 15:39
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ZONGULDAK'ta Filistin'e Destek Platformu adıyla bir araya gelen grup, İsrail'in Filistin'e saldırısının yıl dönümünde direnişi desteklemek ve katliamı lanetlemek için yürüyüş yaptı.

İstasyon Caddesi'nde öğle saatlerinde Filistin'e Destek Platformu adıyla bir araya gelen grup, Filistin'deki direnişe destek vermek ve İsrail'i yaptıklarından dolayı lanetlemek için toplandı. Sık sık tekbir getiren grubun önünde Filistin'i destekleyen pankartlarla çocuklar bulunurken, kalabalık İsrail aleyhine sloganlar atarak Madenci Anıtı'na yürüdü. Burada grup adına Eğitim-Bir-Sen Yöneticisi Saadettin Dede basın açıklaması yaptı.

'İSRAİL, SOYKIRIM SİYASETİNİ BÜTÜN BÖLGEYE YAYIYOR'

İsrail'in 365 gündür soykırım yaptığını ifade eden Dede, "Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu; çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Batılı emperyalist güçler, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız" dedi.

'İSRAİL MALI ALMAZSAN ÖLMEZSİN'

Resmi rakamlara göre İsrail'in 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın 42 bin Filistinliyi öldürdüğünü ifade eden Dede, "Filistin'de, Gazze'de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarlarının kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarası ile karşı karşıyayız. İbrahim Anlaşması'nın peşinde İsrail'e ve ABD'ye yardım ve yataklık yapan bölge ülkeleri, maalesef onurumuzu zedeliyorlar. Bizler, insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz. Ama önce direniş hatlarını güçlü bir şekilde tahkim etmek zorundayız. Soykırım destekçisi markaları boykotu derinleştirerek ve yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz. Buradan milletimizin 7'den 70'e her bir ferdine çağrıyı yineliyoruz; İsrail malı almazsan ölmezsin, alırsan çocukları öldürürler" diye konuştu.

Zonguldak\'ta Filistin İçin Yürüyüş
Kaynak: DHA

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