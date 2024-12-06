Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları 75 Lira ile Tezgahlarda! - Son Dakika
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Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları 75 Lira ile Tezgahlarda!

Zonguldak\'ta Hamsi Fiyatları 75 Lira ile Tezgahlarda!

Zonguldak'ta hamsi fiyatları 75 liradan başlayan fiyatlarla tezgahlarda yerini aldı. Palamut avcılığının sona ermesiyle birlikte hamsi avı da balıkçıların yüzünü güldürüyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, bu sezon bol balık olacağını ve vatandaşın ucuz balık yemeye devam edeceğini duyurdu.

06.12.2024 15:39  Güncelleme: 15:44
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ZONGULDAK'ta hamsi 75 liradan tezgahlarda yerini aldı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, bolluğun süreceğini belirterek, "Sezon başında vatandaş ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi. Hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75-100 lira arasında devam ediyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek dedi.

Ülke genelinde 1 Eylül itibarıyla sona eren denizlerde ağ ile av yasağının ardından balıkçılar, bol bir sezon umuduyla denize açıldı. Karadeniz'de yaşanan bollukla birlikte palamut fiyatları, tezgahlarda 3 tanesi 100 liraya kadar düştüğü dönemleri gördü. Palamut avcılığı sona ererken, hamsi avı da balıkçıların yüzünü güldürdü. Zonguldak'ta bolca avlanan hamsi, kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini aldı.

Küçük balıklarda kota uygulamasının geleneksel balıkçılığa katkı sağladığını söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Sezon içinde hamsi avcılığı devam ediyor. Geleneksel avcılığı arttırmak için hamside bir kota uygulaması başladı. Tekne boyuna, ağ yapısına göre balıkçılara kotalar verildi. Bu kotaları tarım müdürlükleri denetliyor. Karaya Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarından çıkıyor. Sezon başında vatandaş ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi, hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75-100 lira arasında devam ediyor. Sürdürülebilir balıkçılık kota uygulamasıyla devam ediyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek dedi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı balığın sıklıkla yer değiştirdiğini anlatan Aksu, "Şu anda balık bir Sinop'ta bir Doğu Karadeniz'de bir boğazda gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde balık Zonguldak açıklarındaydı, şimdi Adapazarı açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Bundan sonra hamsi avcılığı yavaşlayacak, 1 ay sonra hamsi biter. Peşine çinekop, istavrit, mezgit balıkları tezgahlarda yerini almaya başlar diye konuştu.

'BU SEZON BALIK BOLLUĞU VAR'

Balıklarda bolluk olduğunu söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, "Balıklarda bolluk var gene. İstavrit, hamsi bolluğu var. Fiyatlar bende ucuzdur hep, halka ucuz balık yediriyoruz. Palamudu bol bol, ucuz yedirdik vatandaşa sıra istavrit, hamsi ve mezgitte. Bolluk devam ediyor. Bu sezon balık bolluğu var. Vatandaş yine ucuz balık yiyecek ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları 75 Lira ile Tezgahlarda! - Son Dakika

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