Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçiden 2'si Hayatını Kaybetti

16.02.2026 23:12
Kilimli'deki maden ocağında göçükte 3 işçi mahsur kaldı; biri kurtarıldı, 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, işçilerden 3'ü mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk'u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarıldı.

İşçilerin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı"

Olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 14.00 sıralarında kaza haberinin gelmesinin ardından müdahalenin başladığını söyledi.

Bu saat itibarıyla kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Maalesef göçük altında kalan işçimiz Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybetti. Birine saat 21.00'de ulaşıldı, Ziya Kiret'e de 15 dakika önce ulaşıldı. Buradaki hekim arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler, maalesef hayatını kaybetti." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, saat 16.50'de kurtarılan İsmet Kabuk'un hastaneden taburcu edildiğini dile getirerek, "Ben hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada ilk andan itibaren çalışan TTK Tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarma ve bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Tekrar Allah sabırlar versin, büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Göçüğün nasıl oluştuğuna ilişkin soru üzerine Hacıbektaşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu, 3 kişi çalışıyordu. Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Zaten bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabii olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet Başsavcımızın görevlendirmesiyle oluşturulan bilirkişi heyeti takip ediyor. Şu anda da zaten arama kurtarma çalışması tamamlandı, bölge emniyete alındı. Adli soruşturma, inceleme devam edecek."

Hacıbektaşoğlu, maden ocağının ruhsatlı ve resmi olarak çalıştığını, adli sürecin soruşturmanın seyrine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Maden, AFAD, Kaza, Son Dakika

