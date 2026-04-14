Kolombiya’da Escobar’ın hipopotamları için av kararı alındı

Kolombiya hükümeti, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın mirası olarak ülkeye yayılan ve sayıları 200’e yaklaşan hipopotamlar için radikal bir karar aldı. Yetkililer, yerel ekosistem ve insan güvenliği üzerinde ciddi risk oluşturan popülasyonu kontrol altına almak amacıyla hayvanlardan 80’ine kadarının avlanacağını açıkladı.

4 HİPOPOTAMDAN YÜZLERCESİNE

Sorunun kökeni, 1980’lerde Pablo Escobar’ın Hacienda Napoles’te kurduğu özel hayvanat bahçesine dayanıyor. Escobar’ın kaçak yollarla getirdiği 1 erkek ve 3 dişi hipopotam, 1993’te ölümünün ardından sahipsiz kaldı ve bölgeden kaçarak doğaya yayıldı. Doğal yırtıcılarının bulunmaması nedeniyle hızla çoğalan bu hayvanlar, bugün Magdalena Nehri havzasına yayılmış durumda.

EKOSİSTEM VE İNSANLAR TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar, “kokain su aygırları” olarak anılan bu popülasyonun, yerel fauna ve floraya ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Tarım alanlarına ve su kaynaklarına zarar veren hipopotamlar, aynı zamanda insanlar için de tehlike oluşturuyor. Yetkililer, bu durumun Kolombiya’da giderek büyüyen bir ekolojik krize dönüştüğünü vurguluyor.

HÜKÜMETTEN AV KARARI

Kolombiya hükümeti, artan tehdit karşısında yaklaşık 80 hipopotamın itlaf edilmesini içeren bir planı devreye soktu. Amaç, hızla büyüyen popülasyonu kontrol altına almak ve çevresel etkileri azaltmak.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ancak alınan karar, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Aktivistler, hipopotamların öldürülmesi yerine kısırlaştırma ve kontrollü taşıma gibi yöntemlerin uygulanması gerektiğini savunuyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Kolombiya’da daha önce de kısırlaştırma çalışmaları gündeme gelse de, hızlı üreme nedeniyle kalıcı bir çözüm sağlanamadı. Uzmanlara göre, mevcut popülasyon “dünyanın en büyük istilacı türlerinden biri” haline gelirken, sorunun çözümü için uzun vadeli ve kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç duyuluyor.