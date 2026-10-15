Kırıkhan'da kurşunlama şüphelisi 4 kişi tutuklandı, aramada pompalı tüfek bulundu - Son Dakika
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Kırıkhan'da kurşunlama şüphelisi 4 kişi tutuklandı, aramada pompalı tüfek bulundu

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı; 4 şüpheli tutuklandı. Emniyetin operasyonuyla yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ile 11 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili adli süreç tamamlandı. 

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen olayı gerçekleştiren şahısların F.Ç., A.Ç., A.Ç. ve M.G. olduğu belirlendi.

Kırıkhan'da kurşunlama şüphelisi 4 kişi tutuklandı, aramada pompalı tüfek bulundu

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile 11 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen F.Ç., A.Ç., A.Ç. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Kırıkhan'da kurşunlama şüphelisi 4 kişi tutuklandı, aramada pompalı tüfek bulundu - Son Dakika
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