Arkadaşlık siteleri üzerinden gelen adisyon tuzağına: 7 tutuklama - Son Dakika
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Arkadaşlık siteleri üzerinden gelen adisyon tuzağına: 7 tutuklama

06.08.2022 14:09

- Arkadaşlık siteleri üzerinden gelen adisyon tuzağına: 7 tutuklama Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınların, arkadaşlık sitelerinde hedef aldıkları tatilcileri, ortak hareket ettikleri eğlence mekanlarında götürüp fahiş fiyat aldıkları, itiraz edenlerin darp ve gasp ettikleri iddiasıyla...

- Arkadaşlık siteleri üzerinden gelen adisyon tuzağına: 7 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kadınların, arkadaşlık sitelerinde hedef aldıkları tatilcileri, ortak hareket ettikleri eğlence mekanlarında götürüp fahiş fiyat aldıkları, itiraz edenlerin darp ve gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eğlence mekanlarında fahiş fiyatların uygulandığı ve ikili menü sisteminin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Hesap ödeme kısmına itiraz eden müşterilerin işletme sahipleri ve çalışanları tarafından darp, tehdit ettikleri, mağdurları zorla mekanda tutarak kimliklerine ve değerli eşyalarına el konulduğu belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri hedef şüpheli şahıslar ile birlikte işletmeleri fiziki ve teknik takibe aldı.

Mağdurları arkadaşlık sitesinden ağına düşürüyorlar

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt üyesi kadınların arkadaşlık sitesi benzeri sosyal medya programlarından özellikle tatilcileri hedef aldıkları tespit edildi. Örgüt üyesi kadınların mağdur erkeklerle yazışarak buluştukları, ardından örgüt üyesi işletme sahibi ve çalışanları ile birlikte hareket ederek eğlence mekanlarına götürdükleri belirlendi. Gece sonunda ise mağdurlardan fahiş hesabı zorla ödettiren örgüt üyeleri, itiraz edenleri ise darp ve gasp ettikleri öğrenildi.

2 ilde 5 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri örgüte ait Ankara ve Alanya'daki 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgüt içerisinde kullanılan dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Karaman, Malatya, Burdur, Konya ve Bursa'dan çok sayıda mağdur olduğu öğrenildi. Mağdurlar ifadelerinde korktukları için şikayetçi olmadıklarını söyledikleri belirtildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 şahıs yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlık siteleri üzerinden gelen adisyon tuzağına: 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşlık siteleri üzerinden gelen adisyon tuzağına: 7 tutuklama - Son Dakika
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