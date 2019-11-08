10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Gaziantep Milletvekilleri ve Belediye Başkanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'inci yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini belirterek, istiklal mücadelesinde vatanı ve bayrağı kahramanca savunan milletin, bugün de ülkesine yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahip olduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ü minnet ve rahmetle andığını aktararak mesajında şunlara yer verdi:

"İstiklal mücadelemizin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Dünya siyasetinde derin izler bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' sözüyle aydınlık yarınlarımızın bilim ve akıldan geçtiğine vurgu yapmış, hayattaki en hakiki yol göstericiyi ilim ve fen olarak işaretlemiştir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de, Çanakkale'de başlayan ve Kurtuluş Savaşında zirveye ulaşan askeri başarısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, müttefik olmayan devletlerin dahi takdirini kazanmış büyük bir lider olduğunu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmetle andığını, kaydetti.



CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşamayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın kahraman şehit ve gazilerine borçlu olduklarını belirtti. Kaplan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnız Türk tarihine değil, Dünya tarihine de büyük katkıları olduğunu ve milletin büyük yasının 81'inci yıl dönümü olduğunu kaydetti.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Milletçe, her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da aydınlık Türkiye'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı en içten duygularla göstermekteyiz. Ölümsüz önderimizi sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl dönümünde, bıraktığı eserin büyüklüğünü daha iyi anlıyor, tarihe ve insanlığa mal olmuş kişiliğiyle övünç duyuyoruz."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise mesajında şunlara yer verdi:

"Toplumun her kesimini kucaklayan, adını dünya tarihine yazdıran büyük bir lider Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde onu bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.