10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Özkan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mu¨cadelesinin tu¨m kahramanlarını rahmet, minnet ve s¸u¨kranla andığını belirtti.

Atatürk'ü anmanın, Cumhuriyet ve kazanımlarına sahip çıkmakla mümkün olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sonrası her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen kahraman milletimizle birlikte başlattığı Kurtuluş Mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak tarihin akışını değiştiren Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ve daha da güçlendirerek ilelebet yaşamasını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir.

Artık dünden daha güçlü, daha güvenli ve daha huzurlu bir Türkiye vardır. Güven, huzur ve barış ortamını bozmak isteyen her odağa karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla devam edecektir."

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de Gazi Mustafa Kemal, çalışma ve silah arkadaşları, tüm şehitler ve gazileri şükranla yad etti.

Mesajında, Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmanın, bağımsızlığa, vatana, bayrağa, Cumhuriyet ve bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirdiğini kaydeden Ercik, "Türkiye, son 18 yılda her alanda hayata geçirdiği kapsamlı reformlarla, devleti milletle kucaklaştıran politikalarıyla bunu en iyi biçimde yapmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim.' dediği Cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca birçok askeri ve siyasi zafere imza attığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına önderlik ettiğini belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini kaydetti.