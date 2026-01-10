10 Yaşındaki Ahmet\'ten Ambulansa Destek

Bayrampaşa'da ambulansın geçişini hızlandırmak için yolu açan 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim, yaptığı farkındalık hareketiyle ilgili konuştu. Ahmet Hacı İbrahim, "Ben ambulansın içinde olan kim varsa ölmesin, hayatta kalsın diye trafiği kestim" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesinde iki gün önce sıkışan trafikte seyir halinde olan ambulansın geçişini hızlandırmak için trafiği durduran 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Hacı İbrahim, o anları anlattı.

5 kardeşten 2'cisi olan Ahmet Hacı İbrahim, yaptığı hareketle ambulansta olan kişinin bir an önce hastaneye gitmesini istediği için trafiği kestiğini söyledi.

4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim, "Ben yürüyordum, araba geliyordu. Ben içinde doktor olan ambulansı gördüm. Ben de geçen arabaları durdurdum. Araba geçsin diye trafiği kestim. Araba geçince annemin yanına gittim. Ben ambulansın içinde olan kim varsa ölmesin, hayatta kalsın diye trafiği kestim" dedi.

Ambulansın geçişini kolaylaştırmak için trafiği kestiğini söyleyen Ahmet Hacı İbrahim, "Ben arabaları durdum, ambulans gitsin diye bekledim. Trafiği keserek ambulansın gidişini kolaylaştırdım. Ben ambulans gitsin diye arabaların önünde durdum. Ben 10 yaşındayım. Hayatta en sevdiğim neyse onu yaparım. Ama her şeyi yapamam. Yani yardımcı olurum. Yardımcı olmayı çok severim" şeklinde konuştu.

Babası Muhammed Hacı İbrahim, evladının yaptığı bu hareketle gurur duyduğunu söyledi. - İSTANBUL