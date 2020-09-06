10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÇELİK'TEN RAHİBE BENZETMESİNETEPKİ

Devlet Bakanı Faruk Çelik, İstanbul'da Avcılar Belediyesi tarafından billboardlara asıldığı ortaya çıkan başörtüsünü rahibe kıyafetine benzeten afişlere tepki gösterdi.

MİTİNGE GİDEN TEKNELER ZOR ANLAR YAŞADI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde denizden Kılıçdardoğlu'na destek veren tekneler zor anlar yaşadılar. Kılıçdaroğlu gelmeden önce miting alanının bulunduğu yere gelen tekneler CHP bayrakları ile destek verirken, miting alanı ara sokaklara kadar doldu. Rüzgarın etkisi ile denizin üstünde zor duran tekneler kısa bir süre sonra deniz polisi tarafından kıyıdan uzaklaştırıldılar.

PUTİN, İSRAİL SAVUNMA BAKANI BARAK İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya ile askeri işbirliği anlaşması imzalamak üzere Moskova'da bulunan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüştü. İkilinin görüşmelerinde en son imzaladıkları askeri işbirliği anlaşması ile İsrail uçaklarının Rus lazer teknolojisi ile donatılmasının ele alındığı bildirildi.

U2 KONSERİ ÖNCESİNDE İZDİHAM

Dünyaca ünlü rock grubu U2'nun konserini izlemek isteyenler stat girişlerinde zaman zaman izdiham meydana getirdi trafikte de uzun kuyruklar oluşturdu. Bono ve arkadaşları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda verecekleri konser için Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı. Konseri yerinde izlemek isteyen İstanbullular ise adeta stada akın etti.

(İHA)