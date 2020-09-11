10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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ERDOĞAN REFERANDUM TURUNU SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da referandum turunu sürdüren Başbakan Erdoğan, Avcılar'da halka seslendi.

Konuşmasında, Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen baskını hatırlatan Erdoğan, olay sonrası muhalefetin açıklamalarını eleştirdi.

'BİZE İSLAM DİNİ DEĞİL, EL KAİDE SALDIRDI'

11 Eylül saldırılarının 9'uncu yılında Pentagon'da düzenlenen törende ölenler anısına çelenk koyulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende marşın okunmasının ardından konuşma yapan Obama, İslam dini ile değil, El Kaide ile savaş halinde olduklarını belirtti.

Obama, "şeytanca" olarak nitelediği saldırıları gerçekleştirenlerin sadece Amerika'ya değil, Amerika'nın temsil ettiği her şeye saldırdığının altını çizdi. Kendilerini bölmek isteyenlerin olabileceğini, ancak onların bu nefretine asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.

ABANT BİNLERCE TATİLCİYİ AĞIRLADI

Türkiye'nin önde gelen tatil merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda Ramazan Bayramı'nın son günlerinde tatilciler girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Ramazan Bayramı'nın son günü olması nedeniyle, özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a gelen tatilciler, güzel havanın ve eşsiz doğanın keyfini çıkartıyorlar.

(İHA)