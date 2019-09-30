10 yılda ikinci el 20 bin kamyon ve otobüs satıldı

Mercedes-Benz Türk'ün 2. El kamyon ve otobüs alanlarında faaliyet gösteren TruckStore ile BusStore markalarının 10'uncu yıl basın toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2009 yılından beri 17 farklı ülkede gerçekleşen ihracatlarda yaklaşık 20 bin adet ikinci el kamyon ve otobüs satışı yapıldığı aktarıldı.



Mercedes-Benz Türk'ün 2. El kamyon ve otobüs alanlarında faaliyet gösteren TruckStore ile BusStore markalarının 10'uncu yıl basın toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıya Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek ile BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu'nun katılım gösterdi. Toplantıda verilen bilgilere göre, ikinci el otobüs ve kamyon pazarında faaliyet gösteren şirket, 10 yılda yaklaşık 20 bin ticari araç satışı gerçekleştirdi. 16 bin kamyon ve yaklaşık 4 bin adet otobüsten oluşan satışlar, 2. El ticari araç pazarını da hareketlendirdi. Şirketin ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte satış, ekspertiz ve gelişmiş servis ağı gibi farklı ihtiyaçlar tek çatı altında birleştirildiği kaydedildi.



Süer Sülün: "Toplamda 16 bin kamyon ve 4 bin otobüs satışlarımız gerçekleşti"



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 2009 yılında zor bir dönemde bu şirketi kurduklarına dikkat çekerek, "10 yılda ağır vasıta olarak Türkiye'nin en büyük ikinci el firması olduk. İhracat yapma durumuna geldik. Sadece sıfır araçlarımızı değil, müşterilerimizden dönen araçları da dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyoruz. İhracat faaliyetlerimizi arttırıyoruz. 10 yıllık bu süreçte zor dönemler geçirdik. Ama toplamda 16 bin tane kamyon ve 4 bin tane de otobüs ikinci el satışlarımız gerçekleşti. Buradaki en önemli nokta, değer zinciri içerisinde ikinci el faaliyetlerinin bulunmasıydı. Özellikle ağır vasıta bir yatırım aracı olduğu için, çoklu adette aracı alıp satabiliyoruz. Bu durumda da finansman imkanlarını oluşturuyoruz. Özellikle kendi araçlarımızın bir tarihçesi oluyor" dedi.



Didem Daphne Özensel: "Gelecek 10 sene içerisinde daha çok büyümek istiyoruz"



Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel ise yaptığı açıklamada, müşterilerinin değer zincirinin her noktasına onlara dokunmak ve onlara yardımcı olmak istediklerini dile getirerek, "Bu şekilde başlarken süreçleri çok iyi kurgulamak gerekiyordu. Tek çatı altında bütün hizmeti vermek gerekiyordu. Gelecek 10 sene içerisinde daha çok büyümek istiyoruz" diye konuştu.



17 farklı ülkeye ihracat



Bu kapsamda Gürcistan ve Almanya ile başlatılan ihracat faaliyetleri; Almanya, Hollanda, İspanya, Polonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Suudi Arabistan olmak üzere 17 farklı ülkeye gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL