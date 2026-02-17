11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayı yarın başlıyor. Takvime göre 2026'da Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü arefe ile birlikte son bulacak olan mübarek ayın ardından bayram heyecanı yaşanacak.
Ramazan'ın şubat ve mart aylarına rastlaması, özellikle uzun yaz oruçlarının ardından vatandaşlara daha rahat bir ibadet dönemi sunacak. Türkiye genelinde oruç süresi ortalama 12 saat 30 dakika ile 13 saat 30 dakika arasında değişecek.
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerinde başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, Ramazan'ın ilk gününde oruç süreleri, Türkiye'de 12 saat 23 dakika, Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika, ABD'de 12 saat 25 dakika, İngiltere'de 12 saat 8 dakika, Finlandiya'da 11 saat 53 dakika, Pakistan'da 12 saat 30 dakika, Japonya'da 12 saat 27 dakika, İspanya'da 12 saat 23 dakika, Endonezya'da 13 saat 28 dakika, Brezilya'da 13 saat 47 dakika ve Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika olarak hesaplandı.
Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç günlük bayramın ardından sona erecek.
Vatandaşlar ise ilk sahur ve iftarın saatini araştırma başladı.
İşte il il sahur ve iftar saatleri:
