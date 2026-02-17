11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri - Son Dakika
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
17.02.2026 17:21
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Saatler sonra ilk sahur heyecanı yaşanacak. 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece sofralar kurulacak. Vatandaşlar ''İlk iftar ve sahur saat kaçta?'' şeklinde araştırmalara başladı. İşte il il sahur ve iftar saatleri...

Ramazan ayı yarın başlıyor. Takvime göre 2026'da Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü arefe ile birlikte son bulacak olan mübarek ayın ardından bayram heyecanı yaşanacak.

ORUÇ SÜRESİ DE DEĞİŞECEK

Ramazan'ın şubat ve mart aylarına rastlaması, özellikle uzun yaz oruçlarının ardından vatandaşlara daha rahat bir ibadet dönemi sunacak. Türkiye genelinde oruç süresi ortalama 12 saat 30 dakika ile 13 saat 30 dakika arasında değişecek.

İLK GÜNDE DÜNYADA ORUÇ SÜRELERİ

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerinde başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, Ramazan'ın ilk gününde oruç süreleri, Türkiye'de 12 saat 23 dakika, Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika, ABD'de 12 saat 25 dakika, İngiltere'de 12 saat 8 dakika, Finlandiya'da 11 saat 53 dakika, Pakistan'da 12 saat 30 dakika, Japonya'da 12 saat 27 dakika, İspanya'da 12 saat 23 dakika, Endonezya'da 13 saat 28 dakika, Brezilya'da 13 saat 47 dakika ve Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika olarak hesaplandı.

Finlandiya'da 11 saat 53 dakika

İngiltere'de 12 saat 8 dakika

Türkiye'de 12 saat 23 dakika

İspanya'da 12 saat 23 dakika

ABD'de 12 saat 25 dakika

Japonya'da 12 saat 27 dakika

Pakistan'da 12 saat 30 dakika

Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika

Endonezya'da 13 saat 28 dakika

Brezilya'da 13 saat 47 dakika

Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 saat 22 dakika

BAYRAMIN İLK GÜNÜ 20 MART

Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç günlük bayramın ardından sona erecek.

Vatandaşlar ise ilk sahur ve iftarın saatini araştırma başladı.

İşte il il sahur ve iftar saatleri:

