Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu yüzünden ağır yaralanan Ceylin Öztürk (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Seydikemer'in Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerindeki tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu Ceylin Öztürk, yüzünden yaralandı. Öztürk, yakınlarının ihbarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Öztürk, dün hayatını kaybetti. Ceylin Öztürk'ün cenazesinin, bugün Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › 11 Yaşındaki Ceylin, Sobadan Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?