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1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor

10.07.2021 11:06
1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor, System.String[]

Bilecik'in İnhisar ilçesinde doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken 1200 rakımlı Tozman Yaylası, bereketli topraklarıyla tarıma yatırım yapmak isteyen kişi ve firmaların dikkatini çekiyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken 1200 rakımlı Tozman Yaylası, bereketli topraklarıyla tarıma yatırım yapmak isteyen kişi ve firmaların dikkatini çekiyor.

Uygun bir alanda toplam 5 bin dönümlük araziye ceviz ekmek isteyen Bursalı firma, 2013 yılında Türkiye'de birçok kentte uzun araştırmalar ve analizler sonucu tespit ettiği yaylada 1450 dönümlük araziye ceviz bahçesi kurdu.

Yaklaşık 30 yıldır farklı alanlarda faaliyet gösteren, yönetim kurulu başkanlığını Bekir Çakıroğlu'nun yaptığı firma, bölge ekonomisine de büyük katkı sağladı.

Tozman Yaylası'nda arazi satın alan firma, 1450 dönümlük alana kendi temin ettiği "Altay" cinsi ceviz fidanlarını dikti. Sulama için yaylada gölet oluşturan ve bahçeyi modern yöntemlerle sulayan firma, bahçe için gerekli teminleri bölgedeki köy halkından yapıyor.

İlk ceviz hasadını yapmayı planlayan firma, ceviz üretiminde 5 bin dönüm alana çıkmayı hedefliyor.

Firmanın üretim sorumlusu Numan Çakır, AA muhabirine, firma olarak doğaya yönelik projeler yürüttüklerini belirterek Bursa civarındaki kırsal bölgelerinde çalıştıklarını söyledi.

"Buralara geldiğimizde de adeta aşık olduk, çok güzel bir yer"

Tozman Yaylası'nda yaptıkları toprak analizleri sonucu bahçe kurmaya karar verdiklerini kaydeden Çakır, "Çoğu Marmara Bölgesi'nde olmak üzere İzmir'e kadar da indik. 7 tane bölgeyi araştırdık. Toprak analizleri yaptık. Analiz sonucunda en uygun yerlerden biri olarak Tozman'ı bulduk. Buralara geldiğimizde de adeta aşık olduk, çok güzel bir yer. 1200 rakımda dümdüz bir arazi bulunca çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Cevizleri dikerken ilk olarak harita mühendisleriyle uydudan akreditasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Çakır, "Yaklaşık 120 tane ağaç için tek tek işaretlemede bulunduk. Ziraat mühendislerimizin tavsiyeleriyle birlikte toprağımıza organik madde katkısı sağladık. Fidanlarımız için 1.20'ye 1.20 çukurlar kazdık. Oraya istediğimiz organik maddeleri döktük. 2 ay bekledik. 2 ay sonra tekrar harita mühendisleri geldi. Uydudan akreditasyonla yollarını işaretleri buldular. Aynı işaretlere yaklaşık 20 santimetre olan fidanları diktik. Fidanlarımızı kendimiz getirdik. Fidanları diktikten sonra bizi zor bir süreç bekledi. Allah'ın izniyle fidanlarımız büyümeye başladı." dedi.

"Temin durumlarında köy halkından teminden bulunarak şehre inmemeye çalışıyoruz"

Çakır, seneye çok büyük çapta olmasa da bir hasat beklediklerini dile getirerek "2023'te asıl hasadımızı bekliyoruz. Yatırımı buraya yaparken şirket politikamız gereği hep bulunduğumuz bölgeyi kalkındırmaya yönelik hareket etmeye çalıştık. O yüzden bulunduğumuz köylerdeki çalışanlarla iş yapıyoruz. Temin durumlarında köy halkından teminde bulunarak şehre inmemeye çalışıyoruz. Şu anda 2 bin 500 dekar yerimiz var. Dikilen ağaç olarak 1450 dönümlük de bahçemiz var. Potansiyel olarak 5 bin dönüme kadar çıkabiliyor. Kısmet olursa hedefimiz burada 5 bin dönüme kadar çıkmak." ifadelerini kullandı.

Bahçenin su ihtiyacı için yaylada gölet oluşturduklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Onun dışında havuzlarımız var. Burada su konusunda yaz mevsiminde sıkıntılar çekiliyor diye elimizden geldiğince yatırımlar yaptık. Yaklaşık 2-2,5 yıl bize yetecek kadar suyu muhafaza ediyoruz. Gerekli izinler de alınmak üzere yeni göletler de inşa etmeyi düşünüyoruz."

"Birkaç firmamız da gelip bu yatırımları yapmak istiyor"

Tozman Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çetin de köy sınırları içinde çok değerli arazilerinin olduğunu söyledi.

İstanbul, Bursa, Ankara başta olmak üzere, diğer illerden arazi almak isteyen müteşebbislerin telefonla kendilerine ulaştığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi de buraya ceviz bahçesi kuran Bursa'dan gelen iş insanları. Ceviz bahçesi kurdular. Büyük bir şirket halinde çalışıyorlar. Şu anda lavanta bahçesi kurmak için İstanbul'dan gelen bir ailemiz var. Onlar aile şirketi olarak kurdular. Çalışmalara devam ediyorlar. Birkaç firmamızda gelip bu yatırımları yapmak istiyorlar."

Çetin, doğasının güzel, verimliliğinin fazla olması nedeniyle bu bölgenin tercih edildiğini vurgulayarak "Burada şu anda bulunan cevizler 5 yaşında. Seneye nasip olursa ciddi bir ürün verecek. Bu bölgede ilk kez ceviz bahçesi kuruldu. Normalde burada arpa buğday tarım ürünleri ekiliyordu." dedi.

"Arazi verimli olduğu için yer almak isteyenler nedeniyle telefonlarımız hiç susmuyor"

Tozman Köyü Muhtarı İbrahim Özmen ise firmanın bölgede çok güzel bir yatırım yaptığını söyledi.

Firmanın yaylada büyük bir ceviz bahçesi oluşturduğunu belirten Özmen, "Bahçeyle beraber bizim burası bir cazibe merkezi haline geldi. Arazi verimli olduğu için yer almak isteyenler nedeniyle telefonlarımız hiç susmuyor. Çok güzel bir yaylamız vardır. Büyük yatırımlar olduğu için köyümüzden işçiler çalışıyor. Köy muhtarlığına destek olunuyor." diye konuştu.

1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor
1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor
1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor
1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor
1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Yatırım, Bilecik, Bursa, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1200 rakımlı yaylada ceviz bahçesi kuran Bursalı firma bölge ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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