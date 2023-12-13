13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

13.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 32,99 TL

Gazyağı TL/lt: 32,52 TL

Motorin TL/lt: 35,44 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 35,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,25 TL

Fuel Oil TL/Kg: 21,75TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,62 dolardan işlem görüyor.

Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde beklentilerin altında gerçekleşen ekonomik verilerle son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti.

Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılsa da, olumlu sinyal vermeyen verilerin ardından sürecin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapılacak toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün yaptığı açıklamada ülkede enflasyonun "anlamlı" şekilde düştüğünü ve Fed'in hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış öngörüsü ise dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin güçlü seyrettiğine işaret ederek fiyatların düşüşünü sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 2,3 milyon varil düştü. Beklenti, petrol arzının 1,5 milyon varil gerilemesiydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,34 ile 73,71 dolar aralığının direnç, 72,68 ile 72,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.