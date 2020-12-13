13 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

13 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

13.12.2020 10:17
13 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

Gaziantep FK19.00 Aytemiz Alanyaspor - BeşiktaşGALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turundaki Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK19.00 Aytemiz Alanyaspor - BeşiktaşGALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turundaki Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor13.30 Altınordu - Akhisarspor16.00 Adanaspor - Altay16.00 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü19.00 Giresunspor - Adana Demirspor

MİSLİ.COM 2'NCİ LİGLigde 15'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Büyükçekmece Basketbol - OGM Ormanspor15.15 Darüşşafaka Tekfen - Empera Halı Gaziantep Basketbol17.30 Türk Telekom - Lokman Hekim Fethiye BelediyesporHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.30 Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDI Sigorta16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi12.30 Eczacıbaşı VitrA - Çan Gençlik Kalespor13.00 Nilüfer Belediyespor - PTT13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta14.00 Kuzeyboru - VakıfBank15.00 Fenerbahçe Opet - Karayolları16.00 Sarıyer Belediyespor - İlbankAXA Sigorta Efeler Ligi16.00 İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA ERKEKLER ARTİSTİK CİMNASTİK ŞAMPİYONASI10.00-19.00 Mersin'in ev sahipliği yaptığı 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.GÜREŞMilli sporcuların da mücadele ettiği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla devam edecek.AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 VVV Venlo - Feyenoord (Orkun Kökçü)17.30 Augsburg - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)19.00 Lille - Bordeaux ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı)20.00 Genoa - Juventus (Merih Demiral)22.15 Leicester - Brighton (Cengiz Ünder)22.45 Milan - Parma (Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Paris SG - Lyon (Cenk Özkacar)


Darıca Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 13 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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