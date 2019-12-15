15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor16.30 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe19.00 Beşiktaş - BtcTurk Yeni MalatyasporTFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Hatayspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Akhisarspor19.

15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

SÜPER LİG

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş - BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Hatayspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Akhisarspor

19.00 Altınordu - Bursaspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 17'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen

17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Türk Telekom

20.00 Teksüt Bandırma BK - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Hatay BŞB.

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Halkbank - Tokat Bld. Plevne

15.00 Arkas Spor - Spor Toto

16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta

19.00 Sorgun Bld. - Ziraat Bankası

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Getafe - Real Valladolid (Enes Ünal)

14.15 Emmen - Sparta Rotterdam (Ferhat Görgülü - Halil İbrahim Dervişoğlu)

16.00 Celta Vigo - Mallorca (Okay Yokuşlu)

16.30 Feyenoord - PSV (Orkun Kökçü)

16.30 Austria Wien - Wolfsberger (Tarkan Serbest)

17.00 Manchester United - Everton (Cenk Tosun)

17.00 Juventus - Udinese (Merih Demiral)

17.00 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu - Mert Müldür)

17.30 Wolfsburg - M'gladbach (Yunus Mallı)

20.00 Schalke 04 - E. Frankfurt ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

20.00 Roma - SPAL (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)


Batı Çalışma Grubu, İstikbal Mobilya, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:23 Kaynak: DHA
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