15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, şehitler anıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ile şehit yakınları ve gaziler, Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, Türk milletinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi eşsiz bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek Kırıkkale'nin de sokağa ilk çıkan iller arasında yer aldığını söyledi.

Öğle namazından önce Nur Camisi ve Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.

Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler, namazın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezerek dijital anı defterine düşüncelerini yazdı.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.



Ayhan ve beraberindekiler, 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Asker ve polis şehitliğini ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada dua okudu.

Kırşehir

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde mevlit okutularak dua edildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki mevlide, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve protokol üyeleri katıldı. Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, cemaate ikramda bulundu.

Vali Akın ve protokol üyeleri, daha sonra Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Kayseri

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.



Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, 15 Temmuz ihanetinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Devlet ve millet olarak hainlere karşı gereken cevabın verildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:



"Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bu cennet toprakların tapusunu aldığımız günden bu yana büyük milletimiz birçok saldırıya uğradı ve birçok tehlikeyle karşı karşıya geldi ama milletimizin kahraman evlatları bütün saldırıları engelledi ve gereken cevabı da verdi. 15 Temmuz gecesindeki hain darbe girişimi çok farklıydı. Milletimizi savunmaları için kendilerine emanet edilen silahları milletimize doğrultan hainleri gördük. Bu büyük millet bu ihaneti asla unutmayacak ve unutmamalıyız da. Gelecek nesillere bugünü en iyi şekilde bütün ayrıntılarıyla aktarmak hepimizin boynunun borcu."



Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve belediye başkanları ile protokol üyeleri katıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Dönmeyi Düşünmeyeler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" konulu sergi de törenle açıldı.



Belediye tarafından tarihi Kayseri Kalesi'nde açılan sergide 40'ın üzerinde eser sergilendi.

Ayrıca Hunat Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Vali Günaydın ve protokol üyeleri, Kartal Şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şahin Güven katılanlara dua ettirdi.

Günaydın ve il protokolü, Şehir Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğini de ziyaret etti.

Nevşehir

Nevşehir'de, İl Müftülüğünce, Alibey Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.



Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, valilik binası önünde bir araya gelen il protokolü ise 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.



Burada İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya dua etti.

Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarındaki şehit kabirlerini de ziyaret eden heyet, kabirlere karanfil bıraktı.



Yozgat

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi.



Programa katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Celal Köse, Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutan Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Vali Polat, şehit yakınlarıyla sohbet edip onlara başsağlığı dileğinde bulundu.

Niğde

Niğde protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığına göreve gönderilen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne FETÖ'cü hainler tarafından atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Varol Tosun, Kemal Tosun ve diğer şehitlerin kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki anma programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ün yanı sıra şehit yakınları katıldı.