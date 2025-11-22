15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

POLİS VE VATANDAŞLAR VAZGEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs ikna edilerek intihar girişimi önlendi.

O ANLAR KAMERADA

Korkuluklara çıkan şahsı polis ekipleri ve vatandaşların ikna ederek intihardan vazgeçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.