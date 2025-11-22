15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar

Haberin Videosunu İzleyin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar
22.11.2025 16:43  Güncelleme: 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar
Haber Videosu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabaları sonucu kurtarıldı. Şahsın kurtarılma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar

POLİS VE VATANDAŞLAR VAZGEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs ikna edilerek intihar girişimi önlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar

O ANLAR KAMERADA

Korkuluklara çıkan şahsı polis ekipleri ve vatandaşların ikna ederek intihardan vazgeçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar - Son Dakika

Avrupa’daki kazancını katladı Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Skandal iddia Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güney Afrika’da renkli karşılama İlgiyle izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
Komisyonun “İmralı“ kararına Dervişoğlu’ndan zehir zemberek tepki Komisyonun "İmralı" kararına Dervişoğlu'ndan zehir zemberek tepki
Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı Zehirlenme faciasında otel sahibi ve çalışan tutuklandı
Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı Kadın yolcu, otobüste tartıştığı başka kadın yolcuyu ısırdı
İmralı’ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
19:06
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz tercihler
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler
18:24
Galatasaray’ın Eren Elmalı’nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
17:57
Bu kez de oyuncularına çıkışan Mourinho açtı ağzını yumdu gözünü
Bu kez de oyuncularına çıkışan Mourinho açtı ağzını yumdu gözünü
17:50
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
15:59
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
13:20
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Suudi Prens’i omzuna vurarak selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 19:33:46. #7.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.