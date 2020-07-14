"15 Temmuz Zaferi" dijital ortamda sergilenecek - Son Dakika

"15 Temmuz Zaferi" dijital ortamda sergilenecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergilenmesini izledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergilenmesini izledi.

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Beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlikile gelen Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu'ndan bilgi aldı, 5 ayrı salonda darbe girişimi ve kazanılan zafere ilişkin hazırlanan görüntüleri izledi.

Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye'de 7 ilde teknolojinin imkanlarından istifade edilerek hazırlanan Dijital Gösteri Merkezi'nde birçok alanda sergi gösterimi yapılacağını belirtti.

Yarın yıl dönümünü yaşayacakları 15 Temmuz hain darbe girişiminin gösterimi olacağını aktaran Karaloğlu, ay sonuna kadar olan programlar bittikten sonra kentte ilişkin de dijital gösterim yapılacağını dile getirdi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Merkeze, pandemi sürecinden dolayı 10 kişilik gruplar halinde vatandaşlarımız alınacak. 5 ayrı salonu gezdikten ve ayrıldıktan sonra yeni gruplar alınacak. Böylece çadırdaki gösterimlerden vatandaşlarımız ücretsiz olarak istifade edecekler. Çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza o gece yaşatılan hainliği anlatmak için günün teknolojisini kullanmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'da 15 Temmuz'da 3 şehidimiz vardı. Onlar için yarın kabirlerinin başında anma programı düzenleyeceğiz. Akşam ise 15 Temmuz Parkı'nda pandemi kurallarına dikkat ederek, kalabalık oluşturmadan mesafeye dikkat ederek programlarımız olacak. Halkımızı da oraya kurallara uyarak bekliyoruz."

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm gün ziyarete açık olacak.

Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanan ziyaretçiler fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebiliyor.

Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezi'nde SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayii üretimlerinin dijital (haritalama) mapping gösterimi yapılacak.

360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek.

Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezde, aynı zamanda, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz Zaferi' dijital ortamda sergilenecek - Son Dakika
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