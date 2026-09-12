15 yıl sonra mezarı açıldı! Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun naaşıyla ilgili şaşırtan detay - Son Dakika
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15 yıl sonra mezarı açıldı! Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun naaşıyla ilgili şaşırtan detay

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2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi sırasında kefenin çürümediği, cesedin bütünlüğünü koruduğu ve bozulmamış dokuların bulunduğu görüldü. Uzman heyet, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekleri aldı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün üzerinden 15 yıl geçmesinin ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı. Mezar açıldığında cesedin bütünlüğünü koruduğu ve bozulmamış dokuların bulunduğu görüldü.

MEZAR AÇILDI, DİKKAT ÇEKEN DURUMLA KARŞILAŞILDI

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi kabir işlemi tamamlandı. İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan mezar, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında açıldı. Uzmanların kemik ve toprak örnekleri almak amacıyla gerçekleştirdiği işlem sırasında dikkat çeken bir durumla karşılaşıldı. Kemiklerin yanı sıra Kozinoğlu'nun kefeninin çürümediği, cesedin bütünlüğünü koruduğu ve bozulmamış dokuların bulunduğu görüldü.

15 yıl sonra mezarı açıldı! Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun naaşıyla ilgili şaşırtan detay

15 YIL SONRA BOZULMAMIŞ DOKULAR BULUNDU

Kozinoğlu'nun 2011 yılında hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmesinin ardından gerçekleştirilen işlemde bozulmamış dokuların bulunması, adli inceleme açısından dikkat çeken bulgular arasında yer aldı. Uzman heyet, mezardan gerekli numuneleri alarak laboratuvar incelemesi için çalışma başlattı.

5 KİŞİLİK UZMAN HEYET GÖREV ALDI

Fethi kabir işlemini 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik heyet gerçekleştirdi. Heyet, Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekleri topladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezar yeniden kapatıldı.

15 YILLIK SIR PERDESİ ARALANACAK MI?

Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon sürecinde tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. O dönem Kozinoğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yıllar sonra yeniden ele alınan dosyada şimdi kesin ölüm nedeni ile üçüncü kişilerin kasıt veya müdahalesinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

15 yıl sonra mezarı açıldı! Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun naaşıyla ilgili şaşırtan detay

KAMERA VE 112 KAYITLARI DA İNCELENECEK

Soruşturma yalnızca mezardan alınan örneklerle sınırlı kalmayacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ceza infaz kurumunun olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtları ve 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları incelemeye alınacak. Kozinoğlu'nun hastaneye sevk süreci ile kendisine uygulanan tıbbi müdahalelere ilişkin evrak da dosyada değerlendirilecek.

SON SÖZÜ ADLİ TIP SÖYLEYECEK

Mezardan alınan numunelerin laboratuvar analizleri tamamlandıktan sonra bütün bulgular Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurul, incelemelerin ardından Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlayacak.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kaşif Kozinoğlu 15 yıl sonra mezarı açıldı! Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun naaşıyla ilgili şaşırtan detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • okan sarı okan sarı:
    şehittir kendisi, normaldir 11 0 Yanıtla
  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah tüm mit ve askeri personel Allah ayaklarına taş değdirmesin amin 8 0 Yanıtla
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