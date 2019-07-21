150 yıllık proje Karadeniz'de stratejik konuma sahip olacak

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.



Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80'e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.



Deniz yolu karayolu, havayolu ve demiryolu ile desteklenecek



Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortasında bulunan limanın bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global'in Zonguldak Havalimanı'na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı olması planlanan 25 milyon ton kapasiteli limanın Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olması bekleniyor.



Ankara'nın denize açılan kapısı olacak olan Filyos Projesi, diğer ticaret ağlarının da Karadeniz'le birleşmesiyle çağdaş limancılık hizmetine olanak sağlayacak. Bölgeye ve ülkeye stratejik ve ekonomik katkı sağlanması beklenen projenin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.



Bakan Varank: "750 milyon dolarlık ihracat öngörüyoruz"



Önceki gün Zonguldak ziyareti kapsamında Filyos Liman inşaatını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer vermişti:



"Burası Filyos Limanı, alt yapı anlamında fiziki gerçekleştirme yüzde 80 seviyesini aşmış durumda. Burası tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından bir tanesi olacak. Buradan Karadeniz'e, sonra da dünyaya açılan kapı olarak biz burayı göreceğiz. Burası hem Bartın'a, hem Karabük'e hem de Zonguldak'a hizmet edecek önemli bir liman. Aynı zamanda demiryolu bağlantılarıyla, karayolu bağlantılarıyla bölgemizin, hatta Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. Hemen liman bölgesinin arkasında endüstri bölgemiz var. Filyos Endüstri Bölgesi de üç ilimizin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacak bir projemiz. Endüstri Bölgesi'nin arkasında bir serbest bölgemiz var, arkasında da genişleme alanımız var. Bu bölgeyi biz nitelikli demir çelik yatırımları için bir merkez haline getirmek istiyoruz. Burayı Türkiye'nin kalkınan, üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Burası tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat öngörüyoruz. Şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor. Planların tamamlanması askı sürecinde sonra yatırımlarını yapmak istiyorlar. Oldukça istekli firmalarımız var." - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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