Son Dakika Haberleri: 16 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor 16 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

16 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

7 dakika önce

BEŞİKTAŞBaşkan Fikret Orman, Antalya'da siyah beyazlı taraftarlara seslendi.

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BEŞİKTAŞ

Başkan Fikret Orman, Antalya'da siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, "Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

10.30 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek.

11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)

13.00 Başkan adayı Hürser Tekinoktay basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

15.00 BJK Yusuf Tunaoğlu Futbol Yönetim Merkezi, Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı törenle açılacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları yapılacak antrenmanla sürecek.

FENERBAHÇE

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

EuroLeague Kadınlar

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - UNI Girona

EuroCup Kadınlar

19.30 Galatasaray - Lulea BBK

FIBA Şampiyonlar Ligi

19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem

7 DAYS Eurocup

21.45 Joventut Badalona - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları

18.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.

19.30 Beşiktaş - Fenerbahçe Opet

AMPUTE FUTBOL

Türkiye Kupası (16-20 Ekim Tokat)

14.00 Ortotek Gaziler-Pendik Engelliler (Açılış maçı)

15.30 Şahinbey Belediyesi Gençlik-TSK Rehabilitasyon Merkezi


Fikret Orman, Fenerbahçe, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:26 Kaynak: DHA
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