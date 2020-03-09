19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel 19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı - Son Dakika

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı

1 saat önce

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı Amasya Saraydüzü Kışla binasında 155 kursiyere Suriye meseleleriyle ilgili ilk dersi Prof. Dr Mehmet Şahin verirken, partililerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı

AMASYA - Amasya Saraydüzü Kışla binasında 155 kursiyere Suriye meseleleriyle ilgili ilk dersi Prof. Dr Mehmet Şahin verirken, partililerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

Prof Dr. Mehmet Şahin," Suriye'de Türkiye var olmak istediğinde Suriye'nin batıda Rusya ile karşılaşıyoruz . Fırat'ın doğusunda var olmak istediğinde kimle karşılaşıyoruz Amerika Birleşik Devletleriyle karşılaşıyoruz. Yani iki tane dünyanın önemli gücüyle yanı başımızda aslında. Fiilen neyiz komşuyuz? Bunlarda doğrudan bizimle karşılaşmak istemiyorlar. Onun için bir tanesi Esad rejimini destekliyor. Bir tanesi de bizim terör örgütü olarak kabul ettiğimiz ve dünyanın bu kadar öldürmüş olduğu insan sayısına baktığımız zaman en azılı terör örgütlerinden biri olan neyle karşılaşıyor PKK, PYD, YPG ile karşılaşıyor"dedi.

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersine AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocağil, kursiyerler ve partililer katıldılar.

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya'da yapıldı

Saraydüzü, AK Parti, Suriye, Amasya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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