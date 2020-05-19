19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Çankırı, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çankırı'da Anıt Alanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, az kişinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Sinop

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sinop'ta tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Amasya

Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.

101. yıl kutlama programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Saraydüzü Kışla Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıç, tüm vatandaşları saat 19.19'da belediye hoparlöründen okunacak İstiklal Marşı'na eşlik etmeye davet etti.

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin şehir stadyumunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açmasıyla devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Amasya Valiliği tarafından yaptırılan gençlik otobüsünden vatandaşlara bayrak dağıttı.

Ayrıca, Taşova, Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy, Hamamözü ve Göynücek ilçelerinde de programlar düzenlendi.

Kastamonu

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Törene, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal katıldı.



Çorum

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından anıta çelenk sunuldu.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve bazı partililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altındaki bazı gençleri evlerinde ziyaret ederek, Türk bayrağı ve Nutuk hediye etti.