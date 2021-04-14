19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV - Son Dakika

19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV

14.04.2021 19:06

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001 yılında darbedilidikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan katil zanlıları Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın yargılanmasına başlandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001 yılında darbedilidikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan katil zanlıları Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlılardan Aydın'ın cep telefonunu İstanbul'da sattığı belirlenen İlkme ise, savunmasında para ile satın aldığını söyledi.

Derince Yenikent Mahallesi'ndeki bir parkta 30 Haziran 2001 tarihinde boğularak ve darp edilerek öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Öldürülen kişinin askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın (20) olduğu belirlenirken, cinayeti işleyen kişiler ise tespit edilemedi. Geçen yıl dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma sonucu Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ı, cinayetin failleri olduğunu belirledi. Tamer Korkmaz'ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, Hidayet İlkme ise 24 Aralık günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tamer Korkmaz ile Hidayet İlkme'nin Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Tamer Korkmaz, olay günü Hidayet İlkme ile birlikteyken Kasım Aydın ile karşılaştıklarını, bir süre sohbet ettikten sonra Aydın'ın kız arkadaşıyla buluşacağını belirterek yanlarından ayrıldığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Savunmasında öldürülen Kasım Aydın ile olay günü tanıştığını ve o gün telefonunu satın aldığını iddia eden Hidayet İlkme ise, Birlikte bulunduğumuz sırada maktul elindeki telefonu satmak istediğini söyledi. Benim de kardeşimin kayınpederinin ihtiyacı olduğu için telefona ben talip oldum ve ondan satın aldım. Ne kadar para ödediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra kardeşimin kayınpederine bu telefonu gösterdim. O telefonu beğenmeyince İstanbul'da bir telefoncuya sattım. Hatta satarken kimliğimi dahi bıraktım. Daha sonra maktul oradan ayrıldı. Kendisini bir daha görmedim. dedi.

Kasım Aydın'ın öldürüldüğünü olaydan 2-3 gün sonra öğrendiğini söyleyen Hidayet İlkme, Bu olaydan 2-3 gün sonra maktulün cenazesine rastlayarak, öldürüldüğünü anladım. Ancak kimseye maktulü olay günü gördüğümü söyleme gereği duymadım. Kimse de benim ifademi almak istemedi. diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi amacıyla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Haziran gününe erteledi.

19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV
19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV
19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV
19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV

Tamer Korkmaz, Kocaeli, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN 2 ŞÜPHELİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ-ARŞİV - Son Dakika


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