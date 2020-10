2 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Aytaç Kara: Geçen sezon gösterdiğim performansla milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum

"Şu anda en iyi oynayan takım Galatasaray diyebilirim"

"Transfer teklifleri geldi ama şu an Kasımpaşa 'da çok mutluyum""Sezon başları her zaman zordur""Her zaman en üstü düşünmek istiyoruz""Mehmet hoca istekli, her şeyi en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahip""Bu sene kötü başlangıcımızı pandemiye bağlamıyorum" " Futbol taraftarlarla daha güzel"TRABZONSPORBordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo, sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde uçakla kente gitti. Trabzon 'a inişi Demirören Haber Ajansı tarafından da görüntülenen Yeşil Burun Adalı 29 yaşındaki forvet ile sağlık kontrollerinin ardından mukavele yapılması bekleniyor. SÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü Hes Kablo Kayserispor20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

TFF 1'İNCİ LİG19.00 İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yapacağı çalışmayla devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR14.00 UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi yapılacak. Geçen sezon Süper Lig'i 4'üncü sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4'üncü torbadan katılacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

YÜZME

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzüyor. Saat 04.00'te Anamurium Antik Kenti sahilinden denize giren milli yüzücü Seven'in, 90 kilometrelik parkuru, hiçbir kara parçası ve deniz aracına temas etmeden 30 ile 40 saat arasında tamamlaması bekleniyor.