2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü

2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü
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ABD’nin New Jersey eyaletinde bir Airbnb kiralık evinde akıllara durgunluk veren bir dehşet yaşandı. Annesi duştayken evde bulunan uyuşturucuyu yutan 2 yaşındaki bir bebek, aşırı doz nedeniyle ölümden döndü. Annenin arkadaşı olan ve olay anında çocuğa bakıcılık yapan zanlı tutuklanırken, küçük çocuk sağlık ekiplerinin kritik müdahalesiyle hayata tutundu.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir Airbnb kiralık evinde annesiyle kalan 2 yaşındaki bir çocuk, kokain kaynaklı aşırı doz zehirlenmesi geçirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan çocuğun bakımından sorumlu olan annenin arkadaşı ise tutuklandı.

ANNESİ BANYODAN ÇIKINCA DEHŞETİ YAŞADI 

Olay günü anne; çocuklarıyla birlikte kaldıkları kiralık evde duşa girdiği sırada 2 yaşındaki oğlunun gözetimini arkadaşı Alexander T. Moles’e (39) bıraktı. Annenin duştan çıktığında oğlunun nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede halsiz olduğunu fark etmesiyle panik başladı.

YOLDAKİ TELEFON ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Çocuğun durumunun kötüleşmesi üzerine Moles, küçük çocuğu aceleyle hastaneye götürmek için kendi aracıyla yola çıktı. Ancak yoldayken anneyi arayarak "Çocuğun uyumasında bir sakınca var mı?" diye sorması üzerine durumu kabul edilemez bulan anne, hemen 911 Acil Servis’i arayarak yardım istedi.

Moles ise ilk ifadesinde polise çocuğun sadece bir "ağrı kesici" aldığını düşündüğünü iddia etti.

2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü

İKİ DOZ BURUN SPREYİ İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ 

İhbar üzerine müdahale eden sağlık ekipleri, aşırı dozun etkisini tersine çeviren Nalokson burun spreyini çocuğa iki kez uygulayarak yaşam mücadelesini kazanmasını sağladı. Cooper Üniversitesi Hastanesi Cape Bölgesi Hastanesi’ne kaldırılan çocuğa yapılan kan testlerinde kanında kokain tespit edildi.

KİRALIK EVDEN KOKAİN ÇIKTI 

Polis ekiplerinin Airbnb evinde yaptığı aramada; Şeffaf poşet içinde beyaz toz, uyuşturucu alırken kullanılan plastik pipetler, kronik ağrı tedavisinde kullanılan güçlü bir opioid türü olan "tapentadol hidroklorür" etiketli alüminyum folyo paketler ve bir hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanıcılarının, etkisini artırmak için bu tür reçeteli ilaçları kokainle karıştırarak kullandıkları biliniyor.

Çocuğun evdeki uyuşturucuyu tesadüfen bularak yuttuğu düşünülüyor. 

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR 

Paterson İtfaiyesi'nde acil tıp teknisyeni (paramedik) olarak çalıştığı ortaya çıkan 39 yaşındaki Alexander T. Moles tutuklandı. Çocuğu tehlikeden koruyamadığı iddiasıyla, çocuğun hayatını tehlikeye atmak, çocuk istismarı, kokain ve uyuşturucu aparatları bulundurmak ile reçeteli ilaçları yasa dışı bulundurmak suçlarından hakim karşısına çıkan Moles, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, New Jersey, Çocuk, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika ABD 2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü - Son Dakika

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