20 Ekim Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

20 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

20.10.2020 09:30
20 Ekim Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, olimpiyat vizesi için yarışacakSeher Kaçmaz: 12 yıldır bu sporu yapıyorum.

Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, olimpiyat vizesi için yarışacak

Seher Kaçmaz: 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları

" Ağrı'yı ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"Antrenör Erhan Dursun: Asıl amacımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda çok iyi sonuçlar almak"Seher Kaçmaz, şimdi Finlandiya'ya gidecek. Yaklaşık 3 ay boyunca orada kalacak. Orada bu süre içerisinde 5-6 müsabakada yarışacaklar" Cihan Kartal: Olimpiyatlara yazın asfaltta tekerlekli kayak kayarak hazırlanıyoruz"Hedefim, ilimi ve ülkemi yurt dışındaki yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek""Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum"

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU22.00 Paris SG - Manchester United22.00 RB Leipzig - Başakşehir

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ16.00 Fabrice N'Sakala basın toplantısı düzenleyecek.17.00 Siyah-beyazlılarda Denizlispor maçının çalışmaları sürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

TFF 1. LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor19.00 Eskişehirspor - Yılport Samsunspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2'NCİ TUR14.30 Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği17.00 İçel İdmanyurdu - Payasspor20.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor

- Misli.com 2'nci Lig'in 6'ncı hafta bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak.

BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi16.00 Kayseri - Nesibe Aydın Spor KulübüEUROCUP19.00 Bahçeşehir Koleji - Partizan

TENİS11.00 İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısı; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Por. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve bir milli tenisçinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ17.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe Opet

HENTBOL

19.45 Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ekibi Magdeburg'u konuk edecek.


Finlandiya, Fenerbahçe, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 20 Ekim Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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