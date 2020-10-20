20 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, olimpiyat vizesi için yarışacak
Seher Kaçmaz: 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları" Ağrı'yı ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"Antrenör Erhan Dursun: Asıl amacımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda çok iyi sonuçlar almak"Seher Kaçmaz, şimdi Finlandiya'ya gidecek. Yaklaşık 3 ay boyunca orada kalacak. Orada bu süre içerisinde 5-6 müsabakada yarışacaklar" Cihan Kartal: Olimpiyatlara yazın asfaltta tekerlekli kayak kayarak hazırlanıyoruz"Hedefim, ilimi ve ülkemi yurt dışındaki yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek""Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum"
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU22.00 Paris SG - Manchester United22.00 RB Leipzig - Başakşehir
FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ16.00 Fabrice N'Sakala basın toplantısı düzenleyecek.17.00 Siyah-beyazlılarda Denizlispor maçının çalışmaları sürecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
TFF 1. LİG13.30 Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor19.00 Eskişehirspor - Yılport Samsunspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2'NCİ TUR14.30 Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği17.00 İçel İdmanyurdu - Payasspor20.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor
- Misli.com 2'nci Lig'in 6'ncı hafta bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak.
BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi16.00 Kayseri - Nesibe Aydın Spor KulübüEUROCUP19.00 Bahçeşehir Koleji - Partizan
TENİS11.00 İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısı; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Por. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve bir milli tenisçinin katılımı ile gerçekleştirilecek.
MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ17.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe Opet
HENTBOL
19.45 Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ekibi Magdeburg'u konuk edecek.
- Kaynak: DHA
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