2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

17.11.2020 18:31
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Güvenlikçi politikalara para ayırmazsak, İHA'mızı, SİHA'mızı kendimiz yapamazsak bağımsızlıktan söz edemeyiz.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Güvenlikçi politikalara para ayırmazsak, İHA'mızı, SİHA'mızı kendimiz yapamazsak bağımsızlıktan söz edemeyiz. Bağımsızlıktan bahsedemezsek ekonomiden de söz edemeyiz. O nedenle Türkiye kendisini güvende hissettiği güne kadar silaha para ayıracak." dedi.

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 bütçesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a başarılar diledi.

Tatlıoğlu, Türkiye ekonomisinin son 10 yılda düşüş sürecine girdiğini, kısa süre önce ülke ekonomisine yönelik "orta gelir tuzağı" konuşulurken, bugün "fakirlik kapanı"nın gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son dönemde yüzde 86 vergi kaybı yaşadığını savunan İsmail Tatlıoğlu, ülkedeki yapısal tıkanmanın çözümünün yapısal reformlardan geçtiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, kamu gelirleri açısından Türkiye'de ciddi bir kamu gelir reformuna ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Gelir İdaresi olmasa ne olur? sorusunu sorduracak bir vergi sistemiyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, orta ve dar gelirli vatandaşların, örneğin bir hizmetlinin bir genel müdürden marjinal vergi olarak çok daha fazla yüksek vergi ödediğini öne sürerek, "Türkiye'nin vergisi orta ve dar gelirliler üzerinden yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi sistemi hakkında radikal bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savunan İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde yapılan vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri eleştirdi, vergi kanunlarının uygulanabilir olmaktan çıktığını iddia etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, devletin vatandaşa örnek olmak için döviz cinsinden ödemelerini Türk lirasına çevirmesini istedi.

"Hem kadın hem de çocuk dostu bütçe"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, iktidarları döneminde kadına ve çocuğa yönelik çok önemli projelere imza attıklarını, 2021 yılı bütçesinde de buna önem verildiğini vurgulayarak, "Bu, hem kadın hem de çocuk dostu bir bütçe." değerlendirmesi yaptı.

Keşir, "Bu projeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin kadroları gerçekleştirdi. Eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir ama bunları yapan, bu iktidar." diye konuştu.

İş gücü piyasasına yönelik destekleri sıralayan Ayşe Keşir, öte yandan yeni hastanelerin hizmete açıldığını anlattı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partisinin iktidarlarında faizin bütçe içerisindeki payının düşürüldüğüne dikkati çekti.

Bazı muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin "tek adam rejimi" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydemir, "Tek adam değil, milletin adamı." ifadesini kullandı.

Muhalefetin acımasızca eleştirmek yerine yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket etmesini isteyen Uğur Aydemir, "Evet ülke kaynaklarını kullanıyoruz, uçurumun kenarından ülkeyi aldık, bugünlere getirdik." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Aydemir, bütçede güvenliğe ayrılan tutara ilişkin eleştirilere de değinerek, "Güvenlikçi politikalara para ayırmazsak, İHA'mızı, SİHA'mızı kendimiz yapamazsak bağımsızlıktan söz edemeyiz. Bağımsızlıktan bahsedemezsek ekonomiden de söz edemeyiz. O nedenle Türkiye kendisini güvende hissettiği güne kadar silaha para ayıracak." diye konuştu.

Uğur Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Vergi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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