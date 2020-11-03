Son dakika haberi! Selçuk: "Mesleki teknik eğitimi tercih edip yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 oranında arttı" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar liradan yüzde 94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Bakan Selçuk, eğitimin, her zaman kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için program bütçeye göre hazırlanan eğitim bütçesinin 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini bildiren Selçuk, bu rakamın 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturduğunu söyledi.

MEB'in 2021 yılı bütçesinin Program Bütçe'ye göre hazırlandığın aktaran Selçuk, "Sınırlı kaynakların, topluma en yüksek faydayı sağlayacak programlara tahsis edilmesi gerçeğinden hareketle Bakanlığımız faaliyetleri, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim, hayat boyu öğrenme, ortaöğretim, ölçme, seçme ve yerleştirme, temel eğitim, uluslararası eğitim iş birlikleri ve yurtdışı eğitim ve yönetim ve destek programlarına ayrılmıştır." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na 7 milyar 568 milyon 630 bin lira, Hayat Boyu Öğrenme Programı'na 3 milyar 24 milyon 407 bin lira, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programı'na 69 milyon 132 bin lira, Ortaöğretim Programı'na 42 milyar 478 milyon 310 bin lira, Temel Eğitim Programı'na 80 milyar 809 milyon 296 bin lira, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programı'na 1 milyar 645 milyon 282 bin lira, Yönetim ve Destek Programı'na ise 11 milyar 325 milyon 177 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

2021 Program Bütçesinde 67 performans göstergesi ile programların yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini vurgulayan Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar liradan yüzde 94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.

2021 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Selçuk, bu kapsamda tahsis edilen ödenek tutarının 30,1 milyar lira olduğunu, 2 milyon öğrencinin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 13,9 milyar lira, 1 milyon 256 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5,5 milyar lira, 411 bin engelli çocuğun faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 4,8 milyar lira, öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde 1,9 milyar lira, pansiyonlarda barınan 328 bin öğrenciye barınma desteği olarak 1,3 milyar lira, ücretsiz kitap dağıtımı için 1 milyar lira, özel okul desteği kapsamında 891 milyon lira, üniversitelerde uygulanan harç desteği kapsamında 763 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Salgın döneminde uzaktan eğitim

Bakan Selçuk, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile birlikte uzaktan eğitim sürecini başlatarak hayati önlemlerden birini uygulamaya koyduklarını anlattı.

Uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise TV kanalları üzerinden uzaktan eğitim içeriklerini ve ders anlatım videolarını öğrencilerle buluşturduklarını belirten Selçuk, bu süreçteki eğitim faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aynı dönemde belli başlı ülkeler, öğrencilerine sadece işlenecek konularla ilgili mail göndermekle yetindi. Bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarını en aza indirmek amacıyla her seviyede Telafi Öğretim Programları'nı hazırladık. Salgın nedeniyle uzunca bir süre gerek aile ortamı gerek sosyal medyada salgın ve salgının etkileri ile ilgili uyaranlara maruz kalan öğrencilerin yeniden okula başladıklarında olağan düzenlerine dönmeleri için Okuldayım Güvendeyim-Çocuk ve Gençler İçin Uyum Etkinlikleri kitapçığı hazırladık. Çalışmalarımız bu kapsamda artarak ve çeşitlenerek devam etmektedir."

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda çocukların faydasını önceleyerek okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçişi başlattıklarını hatırlatan Selçuk, "Ülkemizle benzer özellikler gösteren ülkelerde tüm okullar tam zamanlı ve tüm seviyelerde açılırken biz kontrollü ve aşamalı bir geçişi tercih ettik." ifadesini kullandı.

Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin haftanın 2 gününde okullarına devam ettiğini dile getiren Selçuk, sınıf mevcutlarını Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda gruplara ayırarak azalttıklarını, ayrıca ders sürelerinde yaptıkları düzenleme ile çocukların okulda kalış sürelerini de kısalttıklarını vurguladı.

Okullarda Kovid-19 tedbir ve takip ekipleri oluşturduklarını ve öğretmenlerin salgın tedbirleri konusunda eğitimlerini tamamladıklarını aktaran Selçuk, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'nu hazırladıklarını aktardı.

Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 304 EBA Destek Merkezi, 127 mobil EBA Destek Noktası oluşturduklarını bildiren Selçuk, EBA Destek Noktalarının sayılarının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak ilk aşamada ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden yaptıkları sıralamalar doğrultusunda 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştırdıklarını hatırlatan Selçuk, ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye'deki öğretmen profili

Bakan Selçuk, resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmenin bulunduğunu, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini dile getirdi.

40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğinin altını çizen Ziya Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir seviyeye yükseltilmiştir. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir.

Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 1 Temmuz 2020 itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4369 lira, ek ders ücretinin saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca, tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerimize 1210 lira ödenmiştir.

Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetleri ile insan kaynakları yönetimine 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programına 11 milyar 325 milyon 177 bin TL kaynak ayrılmıştır."

5 milyon kullanıcıya hizmet sunan yeni teknoloji

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda tamamen yenilendiğini belirterek, Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile aynı anda 5 milyon kullanıcıya hizmet sunabilmeyi, sunulan elektronik içeriklerin miktarını, kalitesini, işlevselliğini ve içerik üretim altyapılarını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını bildirdi.

Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip yerleşen öğrenci sayısının yüzde 63 arttığı bilgisini veren Selçuk, öğretmenlerin yüzde 85'ine yeni teknolojiler ve sistemler konusunda eğitim imkanı sağladıklarını söyledi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının temasının mesleki ve teknik eğitimde "patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Selçuk, "Bu kapsamda şu ana kadar 142 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alındı. Ayrıca 66 patent, 85 faydalı model, 197 tasarım ve 260 marka olmak üzere toplam 608 tescil başvurusu değerlendirilme aşamasındadır." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha da ön plana çıktığına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar okullarda 6 milyon litre yüzey temizleyici, 800 bin litre el dezenfektanı, 30 bin litre kolonya, 60 milyon adet cerrahi maske, 15 bin N95 maske, 1 milyonun üzerinde yüz koruyucu siperlik ve 35 bin tek kullanımlık çatal-bıçak üretimi yapılmıştır. Ayrıca salgın sürecinde ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla altyapısı güçlü meslek liselerimizde Ar-Ge merkezleri kurduk. Bu merkezlerde kısa sürede cerrahi maske makinesinden solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından, N95 standardında maske makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretilmiş ve sağlık kuruluşlarına teslim edilmiştir."

Türkiye genelinde 2019'da 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunduğunu, artık tüm illerde bu okulları açtıklarını kaydeden Selçuk, "21 Eylül 2020 itibarıyla 81 ilimizde en az bir özel eğitim anaokulu hizmet vermeye başladı. Diğer taraftan bazı illerimizde ihtiyaca göre birden fazla anaokulu açtık. Toplamda tüm illerimizde özel eğitim anaokulu sayımız 110'a çıktı. Ayrıca 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da 81 ile çıkarttık. Böylece özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış oldu." dedi.

Özel eğitim meslek okulu sayısının da 81 ilde 175'e çıktığını bildiren Selçuk,

ayrıca yeni standartlarda destek eğitim odası 600'e çıkardıklarını aktardı.