23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Arnavutluk'ta kutlandı - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ülkedeki Türkiye Maarif Okullarında okuyan Almir Likaj ve Jusra Hallaçi'yi makamında kabul etti.

Öğrenciler, 23 Nisan geleneği olan elçilik makam koltuğuna oturarak, gelecekteki hedefleri hakkında konuştu.

Ardından Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Schools ilkokulunda bu vesileyle bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Büyükelçi Yörük, Arnavutluk'un Gençler ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Bora Muzhaqi, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Anisa Ruseti, İlkokul Müdürü Mehmet Işıker'in yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yörük, buradaki konuşmasında, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açıldığını hatırlatarak, "Dünyadaki çocuklara adanan tek bayram olan 23 Nisan'ı bugün sizlerle beraber kutlamaktan dolayı çok büyük onur duyuyorum. Türkiye işgal edildiği zaman Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işgalci güçlere karşı mücadele etti ve 102 yıl önce ilk Meclis'i kurdu." diye konuştu.

TBMM'nin 102 yıldır çalışmalarına devam ettiğini ve halkın iradesini tüm demokratik ilkelerin üstünde tuttuğunu belirten Yörük, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği sayesinde TBMM'nin faaliyetleri güçlü bir şekilde devam ediyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa da değinen Yörük, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın masum çocukların üzerindeki etkisi yürek parçalayıcıdır. NATO üyesi olarak Türkiye, bu savaşa ve çocukların gözyaşlarına son vermek için çok çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, savaşların, çatışmaların, açlığın ve yoksulluğun olduğu dünyayı güzel yapan tek şey çocukların tebessümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Yörük, çocuklara hitap ederek, "Önünüzde uzun bir ömür var ve her birinizin gelecekte Arnavutluk için önemli bir rol oynayacağını tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile mükemmel bir iş birliğine sahibiz"

Arnavutluk'un Gençler ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Muzhaqi de katılımcıları Türkçe selamlayarak, İzmir'de birkaç ay yaşadığını söyledi.

Türkiye ile güçlü ilişkileri olduğunu dile getiren Muzhaqi, "Türkiye ve dünyanın tüm çocukları için bu günün ne kadar harika bir gün olduğuna dair çok güzel hatıralarım var. Onlar hep birlikte eğlenebiliyor. Her zaman yapmamız gereken şey çocuklar için olmalı çünkü onlar vizyoner ve yaratıcıdırlar." şeklinde konuştu.

TMV'nin çocuklara sanat ve el sanatları faaliyetlerine katılmaları yönünde olanak sağladığını söyleyen Muzhaqi, "Maarif okullarından başlayarak Arnavutluk'ta gençler ve öğrencilere istihdam sağlayan işletmelere kadar Türkiye ile mükemmel bir iş birliğine sahibiz. Bu iş birliği, ileriye gittikçe daha da güçlü hale geliyor. Öğrencilerin gelecekte daha başarılı birer birey olmaları yönünde Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta elde edeceği şeyleri görmekten sabırsızlanıyorum." dedi.

Programda çocuklar tarafından Arnavutça ve Türkçe şarkılar söylendi ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi.