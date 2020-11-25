25 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

25 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

25.11.2020 09:19
25 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: Kadın takımı olarak olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum"2021 bizim için güzel geçecek diye düşünüyoruz""Herkes 2 altın gözüyle bakıyor ama ben bu takımın 3-4 madalya alabileceğini düşünüyorum"KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU16.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: Kadın takımı olarak olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum

"2021 bizim için güzel geçecek diye düşünüyoruz"

"Herkes 2 altın gözüyle bakıyor ama ben bu takımın 3-4 madalya alabileceğini düşünüyorum"

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU16.30 Teknik direktör Rıza Çalımbay ve Arouna Kone basın toplantısında konuşacak. (Başakşehir Fatih Terim Stadı)17.00 Temsilcimiz, Karabağ maçı öncesi son çalışmasını yapacak. (15 dakika basına açık) 18.20 Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak. 19.00 Azerbaycan ekibi, yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.13.30 Kulüp ile Socios arasındaki iş birliğinin lansmanı yapılacak. (Türk Telekom Stadyumu)

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, derbi hazırlıklarına başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği 13.00 Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor13.00 Ankara Keçiörengücü  - Kocaelispor13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor14.30 İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu14.30 Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor    14.30 Altınordu - Çorum FK    15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediyespor17.00 Gaziantep FK - Serik Belediyespor19.00 Fraport-TAV Antalyaspor -  Pendikspor    19.00 Adana Demirspor - Afjet Afyonspor21.00 Çaykur Rizespor  -  Uşakspor

BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş HDI Sigorta17.15 Galatasaray - Hatay Büyükşehir Belediyespor

VOLEYBOL -CEV Şampiyonlar Ligi21.30 ASPTT Mulhouse - VakıfBankAXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar15.00 Sarıyer Bld. - Türk Hava YollarıMisli.com Sultanlar Ligi17.00 Kuzeyboru - Sistem9 Yeşilyurt15.00 İlbank - BeşiktaşAXA Sigorta Efeler Ligi19.00 Halkbank - Ziraat Bankkart

16.00 Arkasspor - Afyon Bld. Yüntaş


Beşiktaş, Karabağ, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 25 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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