Son Dakika Haberleri: 26 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi

26 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor 19.00 Göztepe - Galatasaray BEŞİKTAŞTakım izinliFENERBAHÇESarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

26 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor  

19.00 Göztepe - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor

13.30 Denizlispor - Adana Demirspor  

16.00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep FK

TFF 2. ve 3. Lig'de 19. hafta maçları oynanacak.

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

GÜREŞ

16.00 Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series İvan Yariguin Turnuvası'nda 125 kg'da mücadele eden Taha Akgül, finalde Rus güreşçi Anzor Khizriev ile karşı karşıya gelecek. 

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

15.15 Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ankara)

17.30 TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

15.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Çukurova Basketbol (Menderes)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Canik Belediyespor (Antakya)

VOLEYBOL

Efeler Ligi

14.00 Galatasaray - Maliye Piyango (Burhan Felek)

16.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor - Halkbank (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Jeopark Kula Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Arhavi Belediyespor - Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

19.00 Fenerbahçe - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)

22.30 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Vodafone Park'ta 4. Kez Puan Kaybı Yaşadı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Hastaneye Kaldırıldı

Kasımpaşa'nın Golcüsü Diagne, "Galatasaray'la Anlaştı" Haberini Beğendi Cedi Osman, Miami Heat Maçında Attığı 29 Sayıyla Kariyer Rekoru Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:05:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]